oštre reakcije

"Izgradnja megafarmi pilića i klaonica opasnost je bez presedana u Europi"

Borna Šmer
30. tra. 2026. 11:58

Plan izgradnje megafarmi i klaonica izazvao je oštre reakcije građana i stručnjaka. Protivnici upozoravaju na netransparentnost, moguće štetne posljedice za okoliš i zdravlje te sumnjaju u stvarne ekonomske koristi projekta.

Nakon što je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček podržao velike investicije u peradarsku industriju, nazivajući protivljenje aktivista “suludim”, iz građanskih inicijativa stižu oštre kritike.

Damir Rossini iz inicijative “Sunjani ne žele biti smuljani”, koji je gostovao u Pregledu dana kod našeg Borne Šmera, tvrdi da se ne radi o razvoju, već o potencijalno štetnom projektu koji se nedovoljno transparentno prezentira javnosti.

Planovi, koji uključuju desetke farmi i kapacitete od čak 200 milijuna pilića godišnje, stalno se mijenjaju, što dodatno potiče nepovjerenje građana. Upozoravaju i da takvi kapaciteti nemaju presedan u Europi te da bi mogli imati ozbiljne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi.

Damir Rossini
N1

Problem nedostatka stvara se umjetno

Dodatni problem vide u načinu na koji se projekt razvija – bez jasne komunikacije s javnošću, unatoč obvezama iz međunarodnih konvencija. Ističu i da Hrvatska već sada proizvodi velik dio potrebne piletine, pa smatraju da se problem nedostatka umjetno stvara.

Iako je postupak za klaonicu u Sisku privremeno obustavljen, protivnici tvrde da je riječ tek o “maloj i gorkoj pobjedi”, jer ključna pitanja o kvaliteti studija utjecaja na okoliš ostaju otvorena.

Najavljen je i novi prosvjed ispred Vlade, dok se inicijativi pridružuje sve više građana iz različitih dijelova Hrvatske.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
