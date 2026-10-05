Ispravak: CGP je preuzeo proizvodni pogon u Karlovcu, a ne društvo Beton-Lučko d.o.o.

Beton-Lučko d.o.o. nastavlja s proizvodnjom, isporukom i razvojem svojih inovativnih proizvoda, te svi proizvodi i usluge koje je tvrtka do sada razvijala, proizvodila i isporučivala tržištu, uključujući betonske elemente, betonsku galanteriju, betonska kućišta transformatorskih stanica, elemente za prometnu infrastrukturu te ostale betonske proizvode i prateće usluge – ostaju dostupni kupcima u Hrvatskoj i regiji, u istom opsegu i kvaliteti.