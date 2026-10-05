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preuzet proizvodni pogon

Ispravak: CGP je preuzeo proizvodni pogon u Karlovcu, a ne društvo Beton-Lučko d.o.o.

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05. lis. 2026. 15:53
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beton lučko
X/Beton Lučko

U članku ˝Nova akvizicija u Karlovcu: Beton Lučko dobiva novo ime i širi proizvodnju˝ objavljenom 2. listopada 2026. navedeno je da Beton Lučko dobiva novo ime te da nastavlja poslovati pod nazivom CGP Elementi, uz izjavu ˝Preuzimanjem Betona Lučko…˝. Ta je informacija u cijelosti netočna.

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Grupa CGP preuzela je proizvodni pogon u Karlovcu, a ne društvo Beton-Lučko d.o.o. sa sjedištem u Lučkom.

Društvo Beton-Lučko d.o.o. nije prodano, nije promijenilo identitet, niti je prestao postojati. Vlasnička struktura i uprava društva Beton-Lučko d.o.o. ostaju nepromijenjene. Društvo i dalje posluje pod istim pravnim identitetom, uz kontinuitet svih obveza prema kupcima, dobavljačima, radnicima i financijskim institucijama.

Beton-Lučko d.o.o. nastavlja s proizvodnjom, isporukom i razvojem svojih inovativnih proizvoda, te svi proizvodi i usluge koje je tvrtka do sada razvijala, proizvodila i isporučivala tržištu, uključujući betonske elemente, betonsku galanteriju, betonska kućišta transformatorskih stanica, elemente za prometnu infrastrukturu te ostale betonske proizvode i prateće usluge – ostaju dostupni kupcima u Hrvatskoj i regiji, u istom opsegu i kvaliteti.

Teme
akvizicija pogon beton lučko

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