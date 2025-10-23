novi zločin potresao hrvatsku
Jadranka Kosor o femicidu: Najveći protivnik Istanbulske konvencije sjedi u vladajućoj većini
Hrvatsku je užasnuo novi femicid te se ponovno govori o tome koliko i što Hrvatska radi na zaštiti žena
Podsjetimo, na području Strmca Odranskog pronađeno je tijelo 42-godišnjakinje koja je prije dva dana nestala u zagrebačkom Gornjem Vrapču. Sumnja se da ju je ubio njezin 41-godišnji suprug te da je potom počinio samoubojstvo.
Benčić: Svake godine brojimo sve više ubijenih žena
Zastupnici stranke Možemo traže sustavne promjene kako bi zaštita žena bila efikasna.
"Država inicijalno izdvaja premalo i ni to nije u stanju potrošiti jer nema adekvatne planove kako potrošiti novac na žene koje su žrtve nasilja. Riječ je o kontinuiranom problemu i ne vidimo kako ga se misli riješiti. Nemamo bitne iskorake i na ovoj razini zapravo se događa to da svake godine brojimo sve više ubijenih žena. To mi ukazuje na par stvari - obrazovanje kroz koje treba osnaživati djevojke i dječake, moramo imati institucije koje su za to zadužene i moramo u to odlučiti uložiti. Samo kaznena politika neće pomoći da spriječimo ovo što se događa. Po nama, glavna stvar je da ako ne idemo u borbu protiv patrijarhata i onih ideja zbog kojih muškarci misle da ženu posjeduju jer im je supruga, nećemo ništa prevenirati", naglasila je danas Sandra Benčić.
A što kažu vladajući?
HDZ-ova europarlamentarka Sunčana Glavak izrazila je sućut zbog slučaja femicida koji je danas potresao Hrvatsku. "Nemojte zatvoriti oči, nemojte se praviti da ne čujete vapaj za pomoć, nemojte šutjeti", kazala je Glavak u razgovoru s našom reporterkom Majom Štrbac.
Na pitanje o smanjenju proračunskih sredstava namijenjenih stambenom zbrinjavanju žrtava obiteljskog nasilja, Glavak kaže da su "sredstva uvijek potrebna, ali puno županija ima centre koji su završeni. Razvidno je da će se iz drugih sredstava moći realizirati sve za čim postoji potreba".
Penava: "Lijeva agenda je pokazala što može"
"Nažalost, lijeva agenda, ta globalno-liberalna agenda, pokazala je što može. Pokazala je u kakav kontekst je dovela Europu i Hrvatsku po tom pitanju. Ne bave se drugim stvarima nego pravima ove ili one vrste. Ponašaju se kao da živimo u nekom oblaku i misle da će se problemi riješiti sami po sebi, umjesto da se riješe u samom začetku", komentirao je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava pa dodao:
"Ako treba raditi na kaznenom zakonu, za to smo. Ali, inzistirati na šupljim i praznim pričama kako treba više uložiti u ove ili one mehanizme, to je ono čime se jedino ta ekipa bavi. To ne rješava i neće riješiti ove zločine. Apsolutno, društvo mora imati osjećaje i moramo reagirati u okviru kaznenog okvira, moramo i propitivati jesu li zakonska rješenja dobra. Ne smijemo pristupati toj temi populistički."
Kosor: "Razumljivo da su sad smanjena sredstva"
Njegove riječi na platformi X kritizirala je bivša premijerka Jadranka Kosor.
"Najveći protivnik Istanbulske konvencije, važnog dokumenta u borbi protiv nasilja nad ženama, sjedi u vladajućoj većini. To je onaj koji je govorio da je AP hodajuća sotona i patološki lažljivac. Razumljivo da su sad smanjena sredstva za žene žrtve nasilja."
U prošloj godini u Hrvatskoj je ubijeno 18 žena, a devet slučajeva policija vodi kao femicid. S ovim posljednjim ubojstvom u Zagrebu, već smo na 15 ubijenih žena ove godine...
