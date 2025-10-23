"Država inicijalno izdvaja premalo i ni to nije u stanju potrošiti jer nema adekvatne planove kako potrošiti novac na žene koje su žrtve nasilja. Riječ je o kontinuiranom problemu i ne vidimo kako ga se misli riješiti. Nemamo bitne iskorake i na ovoj razini zapravo se događa to da svake godine brojimo sve više ubijenih žena. To mi ukazuje na par stvari - obrazovanje kroz koje treba osnaživati djevojke i dječake, moramo imati institucije koje su za to zadužene i moramo u to odlučiti uložiti. Samo kaznena politika neće pomoći da spriječimo ovo što se događa. Po nama, glavna stvar je da ako ne idemo u borbu protiv patrijarhata i onih ideja zbog kojih muškarci misle da ženu posjeduju jer im je supruga, nećemo ništa prevenirati", naglasila je danas Sandra Benčić.