U Koloni sjećanja u Vukovaru je i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Razgovarao je s našim Hrvojem Krešićem.
"Radimo na kaznenim predmetima zločina iz cijele Hrvatske i Vukovara, gdje je tijekom Domovinskog rata najviše zločina. Velik je uspjeh ovo što je ekipa na čelu s ministrom Medvedom postigla oko gospodina Jean-Michela Nicoliera. Iz drugog kopanja se naišlo na posmrtne ostatke", rekao je Ivan Turudić.
"Istraživanje je bilo prije 10, 15 godina i tada su rekli da nema ničega. Ministar je naložio da se to ponovno radi i pronađeni su ostaci ne samo Nicoliera nego još trojice branitelja. Tjedno smo na Petrovačkoj doli gdje je dosad nađeno, mislim, 36 ostataka, a očekuje se da će biti nađeno još", dodao je.
"Za ratni zločin ne postoji zastara. Mi smo imali čovjeka u Srbiji za kojeg postoji osnovana sumnja, ali oni su nam ga odbili predati. Postoji sumnja da je likvidirao Nicoliera. Dostavili smo kolegama iz Francuske dokumentaciju, ostvarili smo jako dobru suradnju. Volio bih da oni imaju više sreće, ali mi se ne predajemo. Riječ je o načelu univerzalne jurisdikcije: ratne zločine može goniti svatko i svagdje, a oni su senzibilizirani jer se radi o francuskom državljaninu", kaže Turudić.
Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.
