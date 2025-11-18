"Za ratni zločin ne postoji zastara. Mi smo imali čovjeka u Srbiji za kojeg postoji osnovana sumnja, ali oni su nam ga odbili predati. Postoji sumnja da je likvidirao Nicoliera. Dostavili smo kolegama iz Francuske dokumentaciju, ostvarili smo jako dobru suradnju. Volio bih da oni imaju više sreće, ali mi se ne predajemo. Riječ je o načelu univerzalne jurisdikcije: ratne zločine može goniti svatko i svagdje, a oni su senzibilizirani jer se radi o francuskom državljaninu", kaže Turudić.