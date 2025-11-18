"Na našim područjima muškarac, nažalost, često ne traži pomoć. Posebno prije 20, 30 godina. Taj naš klasični muškarac hvata se u koštac s tim problemima kao što su se hvatale generacije prije njega: popit ćemo piće, nećemo napraviti ništa, ostat ćemo u krugu i čekati da se to izvjetri. Jer, ako ja tražim psihološku pomoć ja sam slab muškarac. Nažalost, još uvijek je toga previše. Ja bez stručne pomoći ne bih došao do samog sebe. Kako kaže Biblija: pomozi si i Bog će ti pomoći", kaže.