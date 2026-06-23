Jakovina: "Jasno je koje praznike HDZ-ova vlast trpi, a koje smatra važnima"

"Kada bi sve to maknuli i pomaknuli se u 2026. godinu, imamo Europu u vrlo teškoj situaciji jer SAD traže drugačiji put. Bez obzira kakva vlast bila nakon izbora za Kongres u studenome ili na sljedećim izborima za Bijelu kuću, taj će put naredno vrijeme ostati drugačiji nego što je bio. A ako Europa svojim naoružavanjem želi izgraditi kontinent koji može biti ravnopravan Kini i ostalim blokovima, mora biti utemeljena na nekim zajedničkim vrijednostima. Možemo li zamisliti da bude utemeljena na vrijednostima ekstremnog nacionalizma? Kako bi Hrvatska prošla kada bi takav tip vrijednosti prevladao kao službena politika kod svih naših susjeda? Što bi stalo od hrvatskog teritorija u tom slučaju", zapitao se Jakovina.