O ANTIFAŠIZMU I REVIZIONIZMU
Jakovina: "Jasno je koje praznike HDZ-ova vlast trpi, a koje smatra važnima"
Povjesničar Tvrtko Jakovina gostovao je kod Hanan Nanić u Studiju uživo televizije N1 s kojom je najviše razgovarao o Danu antifašističke borbe, ideološkim podjelama i prijeporima oko tog datuma i verbalnim incidentima na obilježavanju tog praznika u šumi Brezovica kod Siska.
Ti incidenti - u ponedjeljak u Brezovici bila su to verbalna prepucavanja sudionika proslave i članova stranke DOMiNO koji su ondje došli predvođeni saborskim zastupnikom Igorom Peternelom - nešto su što gledamo već desetljećima, rekao je Jakovina.
"Osim kada je netko drugi na vlasti, nemamo drugačiji odnos prema ovom prazniku, ali i općenito prema tom tipu vrijednosti. Predsjednik parlamenta nikad tamo ne dođe, ali je uvijek prisutan u Bleiburgu i na tom tipu komemoracija. Potpuno je jasna hijerarhija, koji od praznika se trpi, a koji se smatra dominantnim i važnim i na kojima HDZ-ova Hrvatska počiva."
Bavljenje stvarima od prije 85 godina
Govoreći o ideološkim podjelama u hrvatskom društvu, Jakovina je kazao kako neshvatljivo izgleda kada nešto što se dogodilo prije 85 i više godina biva toliko važno da se aktualni saborski zastupnici, rođeni 30 godina po završetku Drugog svjetskog rata, govore kako će se boriti protiv toga.
"Kada bi sve to maknuli i pomaknuli se u 2026. godinu, imamo Europu u vrlo teškoj situaciji jer SAD traže drugačiji put. Bez obzira kakva vlast bila nakon izbora za Kongres u studenome ili na sljedećim izborima za Bijelu kuću, taj će put naredno vrijeme ostati drugačiji nego što je bio. A ako Europa svojim naoružavanjem želi izgraditi kontinent koji može biti ravnopravan Kini i ostalim blokovima, mora biti utemeljena na nekim zajedničkim vrijednostima. Možemo li zamisliti da bude utemeljena na vrijednostima ekstremnog nacionalizma? Kako bi Hrvatska prošla kada bi takav tip vrijednosti prevladao kao službena politika kod svih naših susjeda? Što bi stalo od hrvatskog teritorija u tom slučaju", zapitao se Jakovina.
"Drugi svjetski rat sveden na sedam dana nakon rata"
Ustvrdivši kako "produbljujemo naše unutarnje podjele već 30 i više godina" Jakovina je kazao kako je problem u tomu što je Drugi svjetski rat u Hrvatskoj sveden na događaje koji su se zbili u sedam dana nakon završetka tog rata: od kapitulacije Njemačke i evakuacije Zagreba do Bleiburga.
"Glavni sadržaj naše politike i glavno dijeljenje unutar našeg korpusa nije oko ekonomije - tamo nema zagrižene rasprave, nego oko tih sedam dana nakon završetka Drugog svjetskog rata. A ako bi se vratili u 1941. godinu, u koju se ne vraćamo, tamo ima toliko toga problematičnog s ustašama da je vrlo teško postaviti se u al pari situaciju. Zbog toga se govori isključivo o Bleiburgu i rat svodi na tih sedam dana nakon završetka rata", kazao je.
"Presuda Glavašu znači vrlo malo ikome osim njemu"
Na pitanje voditeljice Hanan Nanić koliko povijesni revizionizam koči Hrvatsku, Jakovina je rekao da se zbog odnosa prema Drugom svjetskom ratu, koji je prethodno spominjao, i o 1990-ima ne govori na način koji bi izliječio društvo.
"Mi nismo na taj način pratili ni suđenja U Haagu pa stoga nisu ni polučila nikakav pravni efekt u hrvatskom pravosuđu. Presuda Glavašu nakon 30 godina znači vrlo malo ikome osim njemu. Revizija nije neobična, ona je svakodnevna jer se neprestano nalaze novi izvori. Mi, međutim, nismo našli novih izvora."
"Zar povjesničari nisu ništa radili 36 godina?"
Osvrnuo se Jakovina i na informaciju da se otvara pet radnih mjesta za projekt koji će se baviti žrtvama stradalima u 20. stoljeću.
"To je ogroman broj i laik bi mogao postaviti pitanje kako to da se već 36 godina govori o stradalima u 20. stoljeću, naročito o žrtvama u Bleiburgu, a tek sada, 2026. godine, dobivamo veliki projekt koji će riješiti taj problem. Pa zar povjesničari nisu ništa radili u proteklih 36 godina? Pitanje je želimo li uopće rezultate takvih projekata ili nas ne zanimaju, nego nas zanima atmosfera koja se stvara? Cilj je da to traje što duže jer je to sadržaj naše politike."
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