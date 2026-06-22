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u Brezovici

Peternel tražio ukidanje Dana antifašističke borbe i prozvao HDZ: "Pozivaju nas na ovaj bal vampira"

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Hina
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22. lip. 2026. 12:40
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18.06.2026., Zagreb - Na konferenciji za medije odrzanoj u Saboru o aktulanim temama govorili su Igor Peternel, Kresimir Cabaj i Damir Biloglav. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik stranke DOMiNO u Hrvatskom saboru Igor Peternel došao je u ponedjeljak u Spomen-park Brezovicu, gdje se obilježava Dan antifašističke borbe, i poručio da će se njegova stranka nastaviti zalagati za ukidanjem Dana antifašističke borbe kao državnog praznika.

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Peternel je novinarima rekao da je došao u Brezovicu kako bi skrenuo pozornost na "nevjerojatan politički rollercoaster kojem svjedočimo u Hrvatskoj u režiji vrha HDZ-a".

"Prošli tjedan su se čudili, snebivali, histerizirali oko koncerta partizanskih pjesama u organizaciji Grada Zagreba u Lisinskom, a sada nas pozivaju na ovaj bal vampira, proslavu komunističkog mita", kazao je.

Ustvrdio je da se u Brezovici slavi "laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i sramota, nametanje jugoslavenske države, terora, jednoumlja, oduzimanje svih vrsta ljudskih prava".

Poručio je da će se njegova stranka zalagati da se 22. lipnja ukine kao državni praznik i uspostati "praznik koji će prihvatiti svi pristojni ljudi, pristojne generacije, koji bi išao za tim da se vrednuju komunističke žrtve".

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Teme
igor peternel dan antifašisitčke borbe

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