SPREMAN I NA BLOKADU
Jakšić poručio da otpad iz Gospića i Varaždina ne želi u Koprivnici: "Bit će žestokih reakcija"
Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić (SDP) izjavio je u ponedjeljak da Koprivnica neće pristati na dovoz otpada iz Gospića i Varaždina u Regionalni centar za gospodarenje otpadom (RCGO) Piškornica i usprotivio se mogućnosti izgradnje spalionice na tom području.
Jakšić je na konferenciji za novinare, sazvanoj uoči sjednice koprivničkog Gradskog vijeća, rekao kako neovisno stručno izvješće pokazuje da je Koprivnica u prvom razredu kvalitete zraka, ali to nije razlog za opuštanje, posebice nakon problema s otpadom u raznim dijelovima Hrvatske.
Podsjetio je da RCGO Piškornica nije na području Koprivnice, a Grad nije uključen u upravljanje RCGO-om jer je prije dvadesetak godina "izguran" iz projekta, a nakon sudskih postupaka ostao je u potpunosti bez upravljačke uloge.
Piškornica je u međuvremenu postala strateški projekt Vlade, a Jakšić smatra da se projekt sada mora dovršiti jer bi njegovo zaustavljanje moglo stvoriti velike ekološke i financijske probleme za lokalnu zajednicu.
"Ne dođe li ta priča sada do svoga kraja, dobit ćemo ekološku bombu koju ćemo morati sanirati sredstvima Koprivnice i okolnih općina", upozorio je.
Na pitanje o mogućnosti da se na Piškornicu dopremi otpad iz Gospića i Varaždina Jakšić kaže da, po njegovim saznanjima, takav plan ne postoji, no Grad Koprivnica tome bi se odlučno suprotstavio.
Spreman na blokiranje prilaza Piškornici
"Bilo kakva rasprava u tom smjeru dovest će do žestokih reakcija, na to nećemo nikada pristati", poručio je Jakšić dodavši kako je spreman i na građanski neposluh i blokiranje prilaza Piškornici komunalnim vozilima.
Ocijenio je da RCGO može biti važan projekt za Koprivničko-križevačku županiju i širu regiju, ali to mora pratiti odgovarajuća prometna infrastruktura.
Od Vlade će, najavio je, tražiti konkretne poteze u vezi izgradnje zaobilaznice i brze ceste jer postojeća prometna infrastruktura nije dovoljna za funkcioniranje takvog centra.
Jakšić se izjasnio i protiv mogućnosti gradnje spalionice uz Piškornicu podsjetivši kako je prije 20 godina donesena odluka da na tom području bude RCGO, a za spalionicu treba pronaći drugu lokaciju.
'Plastika je komunalnim društvima enormni trošak'
Izvijestio je kako je provedena javna nabava za koprivničku sortirnicu, a njome će upravljati Komunalac. U tijeku su pripreme za pokusni rad, nakon čega bi trebala početi redovito funkcionirati.
Ocijenio je da će sortirnica dodatno podići razinu razvrstavanja i gospodarenja otpadom, ali nije želio građanima obećati niže račune.
Upozorio je na poremećaje na tržištu sekundarnih sirovina i ustvrdio da Hrvatska nije uspostavila sustav koji bi komunalnim društvima olakšao njihovo plasiranje.
"Mi razvrstavamo plastiku i čuvamo okoliš, što je dobro, ali ta plastika koprivničom Komunalcu i svim ostalim komunalnim društvima u Hrvatskoj zapravo je enormni trošak", kaže Jakšić.
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