ZAŠTO SE ČEKALO?
Dalija Orešković istaknula jedan detalj iz nalaza u Lici: "Pogledajte datum..."
Iako je jučer stigla objava rezultata vještačenja i analiza o ilegalnom odlagalištu otpada u Divoselu kod Gospića, sve je napravljeno još 9. kolovoza.
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Što je dodatni problem jer se kroz rezultate vidi da je otpad zagadio lokalne podzemne vode mikroplastikom. No, iz Instituta za vode poručili su da se taj nalaz ne odnosi na vodu iz sustava javne vodoopskrbe te da se ne može tumačiti kao pokazatelj neispravnosti vode za piće.
Ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg rekao je da se nalaz odnosi na lokalne piezometre u zoni nezakonito odloženog otpada. Istaknuo je da su dosadašnja službena ispitivanja vode iz javne vodoopskrbe na gospićkom području potvrdila njezinu zdravstvenu ispravnost i sukladnost s propisanim vrijednostima.
Najavio je i nastavak praćenja podzemnih voda u toj zoni, osobito nakon oborina, kao i provedbu potrebnih sanacijskih mjera.
Na cijeli slučaj reagirala je saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je na Facebooku problematizirala datum nalaza Instituta za vode, 9. kolovoza 2026., kao i ranije dužnosti ravnatelja Šiljega.
Prenosimo njene riječi u cijelosti:
"Pogledajte datum na danas objavljenom nalazu Instituta za vode, 9. kolovoza 2026. g., i pogledajte koje je funkcije ravnatelj Mario Šiljeg obavljao prije. Državni tajnik, zatim privremeni voditelj Ministarstva zaštite okoliša nakon smjene Mostovih ministara. Može se zaključiti da je čovjek od povjerenja Andreja Plenkovića, a postavljanje takvih HDZ-u uvijek dobro dođe.
Dobro im je došlo i u ovom slučaju.
Neka se gospoda iz Instituta za vode i DORH-a između sebe dogovore pa neka objasne i izričito odgovore kod koga je zapelo, kod onoga tko je slao ili kod onoga tko je nalaz zaprimao, ali teško će itko povjerovati da se ovdje nije radilo o ciljanom, udruženom prikrivanju. Ne može nalaz s ovakvim informacijama putovati mjesec dana do javnosti, i to taman toliko da se preskoči najmasovniji prosvjed u novijoj povijesti.
Posebno je cinična današnja izjava USKOK-a kako se nalaz objavljuje zbog javnog interesa. Gdje je javni interes u skrivanju ovog nalaza u ladici skoro mjesec dana? Jedino ako HDZ-ov Ivan Turudić misli da je ublažavanje štete za rejting vladajuće stranke neko opće, javno dobro.
Institucije su pale kao prva žrtva HDZ-ove pohlepe.
Sada su na redu ljudi, njihovo zdravlje i životi, ali i njihova imovina. Vrijednost plodova i nekretnina na pogođenim područjima već je postala upitna.
Za nastalu štetu odgovorna je država koja ne štiti građane, već lanac zarade na ilegalnom otpadu. Institucije pod HDZ-ovom komandom omogućile su ovu katastrofu."
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