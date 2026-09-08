Dalija Orešković istaknula jedan detalj iz nalaza u Lici: "Pogledajte datum..."

Neka se gospoda iz Instituta za vode i DORH-a između sebe dogovore pa neka objasne i izričito odgovore kod koga je zapelo, kod onoga tko je slao ili kod onoga tko je nalaz zaprimao, ali teško će itko povjerovati da se ovdje nije radilo o ciljanom, udruženom prikrivanju. Ne može nalaz s ovakvim informacijama putovati mjesec dana do javnosti, i to taman toliko da se preskoči najmasovniji prosvjed u novijoj povijesti.