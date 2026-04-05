"iskrena sućut"

Jandroković: Cvrtila ostavio značajan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici

Hina
05. tra. 2026. 20:27
Odrzana je sjednica Predsjednistva Hrvatskoga sabora s predstavnicima klubova zastupnika kojom je predsjedao predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandrokovic.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izrazio je sućut povodom smrti Vlatka Cvrtile koji je 'ostavio značajan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici', a istaknuo je i njegov doprinos razumijevanju složenih međunarodnih okolnosti kroz analize vanjskopolitičkih i sigurnosnih pitanja.

"S velikom tugom primio sam vijest o smrti gospodina Vlatka Cvrtilе te vam uime Hrvatskoga sabora i osobno upućujem izraze iskrene sućuti", stoji u u nedjelju u sućuti predsjednika Hrvatskog sabora koju je uputio obitelji.

Dodao je kako je profesor Cvrtila tijekom bogate karijere, kao rektor, dekan, sveučilišni profesor i stručnjak za međunarodne odnose i geopolitiku, ostavio značajan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici.

"Njegova stručnost i posvećenost obrazovanju ostaju u sjećanju brojnih generacija studenata, kao i njegovih suradnika", poručio je Gordan Jandroković.

Cvrtilu je, kako kaže, šira javnost imala priliku upoznati kroz medijska gostovanja, u kojima su njegove analize vanjskopolitičkih te obrambeno-sigurnosnih pitanja izazivale velik interes i pridonosile boljem razumijevanju složenih međunarodnih okolnosti.

"Sjećajući se s uvažavanjem profesora Cvrtile, još jednom upućujem sućut vama, poštovana obitelji, kao i njegovim prijateljima i suradnicima", poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

