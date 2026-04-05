Preminuo je Vlatko Cvrtila

Profesor Vlatko Cvrtila, istaknuti stručnjak za geopolitiku, nacionalnu sigurnost i međunarodne odnose, umro je u 61. godini, izvijestili su u nedjelju hrvatski mediji.
Rođen je 9. srpnja 1965. u Zagrebu. Vlatko Cvrtila diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) Sveučilišta u Zagrebu, gdje se specijalizirao za područja obrane, nacionalne sigurnosti i međunarodnih odnosa.
Studentima je na FPZG-u, na kojemu je bio i dekan, predavao o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici EU, obrambenom te sustavu nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, kao i o transatlantskim odnosima.
Bio je u tri mandata rektor sveučilišta VERN.
Među ostalim, bio je i predsjednik Vijeća za građanski nadzor sigurnosnih službi, savjetnik predsjednika Republike Stjepana Mesića za obranu, savjetnik premijerke Jadranke Kosor za nacionalnu sigurnost i obranu, vanjski član-ekspert saborskog Odbora za obranu, član Vijeća za domovinsku sigurnost predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović, a kao gost predavač predavao je na fakultetima u Beogradu, Ljubljani, Podgorici.
Autor je niza znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima i publikacijama.
