Jandroković: Važno je prepoznati sve oblike nasilja nad ženama i reagirati

"Nasilje uzima različita lica. Može biti fizičko, verbalno, emocionalno, psihičko, seksualno, financijsko, no mahom su sve to oblici kontrole i dominacije koji uništavaju dostojanstvo, slobodu i život žena. Ono što je posebno poražavajuće jest činjenica da se takva nasilja najčešće događa upravo tamo gdje bi žene trebale biti najsigurnije - u njihovom vlastitom domu od osoba koje bi ih trebale voljeti i štititi", naglasio je predsjednik Sabora.