Jedna tema, 300 amandmana, 10 sati rasprave

Pregledom amandmana vidljivo je kako su gotovo svi podneseni na paket građevinsko-prostornih zakona koje predlaže ministar graditeljstva Branko Bačić, od čega najviše na Zakon o prostornom uređenju. SDP ih je na taj Zakon podnio 250 koji svi, stavak po stavak, glase "briše se", što bi značilo brisanje svih članaka, odnosno cijelog Zakona.