Jedna tema, 300 amandmana, 10 sati rasprave

Na paket prostorno-građevinskih zakona ministra graditeljstva Branka Bačića podneseno je čak 300-tinjak amandmana, od čega najviše na, oporbi najsporniji, Zakon o prostornom uređenju te se u Saboru danas očekuje maratonska rasprava
Na ovotjedne raspravljene točke podneseno je čak 309 amandmana te se da će rasprava o njima trajati cijeli dan, najvjerojatnije 10-ak sati. Glasanje ostaje za ponedjeljak 15. prosinca.
Pregledom amandmana vidljivo je kako su gotovo svi podneseni na paket građevinsko-prostornih zakona koje predlaže ministar graditeljstva Branko Bačić, od čega najviše na Zakon o prostornom uređenju. SDP ih je na taj Zakon podnio 250 koji svi, stavak po stavak, glase "briše se", što bi značilo brisanje svih članaka, odnosno cijelog Zakona.
Možemo! nije podnio niti jedan amandman niti na jedan od ova tri zakona jer smatraju, kažu za Hinu, da su "nepopravljivi" pa će uputiti zaključak da se povuku iz procedure.
Koje su oporbi i struci tri najspornije točke Bačićevih zakona pogledajte u analizi Nataše Božić Šarić.
