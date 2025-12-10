Bačić: Novim Zakonom o gradnji ubrzavamo postupke izdavanja građevinskih dozvola

Podsjetio je kako će njime olakšati procedure i ubrzati rokovi za izdavanje građevinskih i uporabnih dozvola za višestambene zgrade, kao i za manje složene zgrade bruto površine do 400, odnosno 600 metara kvadratnih - obiteljske kuće i poljoprivredne zgrade. Po novome, za manje složene zgrade investitor više neće trebati uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole priložiti glavni projekt već samo idejni, a glavni će biti dužan priložiti prije početka gradnje. "Odgovornost će biti na onome tko je izradio idejno rješenje, a koje mora biti usuglašeno s prostorno-planskim dokumentima", kazao je Bačić.