Hrvatska komora arhitekata za N1 o Bačićevim zakonima: Žalimo što nas se u proces uključilo prilično kasno

Žao nam je što je naše uključivanje u taj proces došlo prilično kasno, odnosno kada je nacrt prijedloga zakona već bio dovršen, te smo u razgovore uključeni u trenutku kada je već 98 posto zakonskih rješenja bilo definirano. U cijelo smo ovo vrijeme, u osnovi, sudjelovali u raspravi o preostalih dva posto zakona. I kada smo već bili uključeni u razgovore, argumentiranim pristupom uspjeli smo poboljšati neka rješenja, ali i dalje je ostalo mnogo onih za koja smo uvjereni da nisu dobra.