Jeste li ih vidjeli? Nestalo troje maloljetnika

U Sisku je nestalo troje djece: Patrik Jantolek (16) te brat i sestra Adriano (14) i Kjara Orečić (13).
"Nazvala me Kjarina majka i rekla da ne može dobiti ni nju ni njezina brata i zamolila da nazovem Patrika jer su možda s njim. Kjara i Patrik su cura i dečko. Patrik je preko poruka bio jako služben, odgovarao samo 'da' i 'ne'. To je bilo u srijedu ujutro. Od tada im se gubi svaki trag", za DNEVNIK.hr rekla je Patrikova majka Ana Mari Matejaš.
Kjarina i Adrianova majka misli da su zajedno nestali.
"Ne znamo gdje su. Pregledali smo sva mjesta gdje bi mogli biti, sada čekamo policiju", napomenula je.
Obje majke kažu da je to prvi put da se takvo nešto dogodilo.
"Mi smo inače iz Zagreba i policija je i ondje izašla na teren da vidi je li možda otišao naći se sa starim prijateljima, ali ga nije pronašla", objasnila je Patrikova majka.
Patrik ima smeđu kosu i smeđe oči. Istu boju očiju i kose ima i Kjara, koja je mršava i visoka 160 cm. Njezin brat Adriano ima plavu kosu i plave oči, mršav je i visok 180 cm.
U slučaju da posjedujete informacije o nestalima, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Također, informacije možete dostaviti na e-adresu: [email protected].
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
