Jeste li ih vidjeli? Nestalo troje maloljetnika

"Nazvala me Kjarina majka i rekla da ne može dobiti ni nju ni njezina brata i zamolila da nazovem Patrika jer su možda s njim. Kjara i Patrik su cura i dečko. Patrik je preko poruka bio jako služben, odgovarao samo 'da' i 'ne'. To je bilo u srijedu ujutro. Od tada im se gubi svaki trag", za DNEVNIK.hr rekla je Patrikova majka Ana Mari Matejaš.