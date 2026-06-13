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SMETAJU MU KRITIKE

Primorac želi postati šef HOO-a: Molim političke stranke da se ne ponašaju poput ulice i miješaju u ovaj izbor

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N1 Hrvatska , Vanja Deželić
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13. lip. 2026. 11:39
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Dragan Primorac
N1

Bivši ministar i kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Dragan Primorac, održao je konferenciju za medije i promovirao svoju kandidaturu za predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), institucije koju potresa koruptivni skandal pa je ostala bez lidera Zlatka Mateše.

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Koji je vodio HOO 24 godine i pritom propustio primijetiti korupciju tešku više desetaka milijuna eura. Primorac obećava da se to neće dogoditi pod njegovim vodstvom.

"Kad DORH donese pravomoćno rješenje o provođenju istrage protiv nekoga, ta osoba više nema što raditi u sportu", kazao je Primorac i pozvao političke opcije u Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore za predsjednika HOO-a:

"Ne ponašajte se poput ulice i ne osuđujte mimo nadležnih tijela. Pokažimo zajedništvo."

"Moja želja je pomoći sportu"

Obećao je i da bi on kao predsjednik prema svim sportovima i sportašima postupao jednako.

"Nema velikih, malih, olimpijskih... svi bi bili jednaki. Ovo je proces koji je samo nadogradnja u mom životu. Ni u jednom trenutku nisam pomislio da sa mnom sve započinje. Moja želja je pomoći sportu i obećavam, nikad neće biti kompromisa za one koji su se ogriješili o zakon."

Otkrio je i što su mu poručili proslavljeni sportaši.

"Molim vas da napravite sve da o budućnosti sporta odlučuju sportaši."

Možemo i SDP kritiziraju način izbora predsjednika, ali Most je najglasniji.

"Kad je to uspjelo iziritirati sportaše, sve je jasno. Poruka je jasno, predsjednika HOO-a će izabrati sportaši. Ne želimo da Međunarodni olimpijski odbor (MOO) donese odluke koji će trajno naštetiti hrvatskom sportu. Kako hodati hrvatskim ulicama ako vaša djela budu rezultirala štetom za hrvatski sport", kazao je na kraju Dragan Primorac.

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