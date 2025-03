Nogometni menadžer na suđenju Mamiću: Dogovorili smo 200.000 eura za Modrića, nakon godinu i pol mi je plaćeno 100.000

Podijeli :

Robert Anic/24sata/Ilustracija

U nastavku suđenja Zdravku Mamiću i ostalima u aferi "Dinamo 2" nogometni menadžer Damir Jozić kazao je kako Mario Mamić nije sudjelovao u inozemnim transferima Luke Modrića i Nikole Pokrivača, ali je, prema optužnici Uskoka, Dinamo Mamićevoj tvrtki platio više od dva milijuna eura za posredovanje u tim transferima.

U iskazu na osječkom Županijskom sudu Jozić je kazao kako se u travnju 2008. u novinama pisalo da Luka Modrić odlazi u Newcastle, a on je o tome izvijestio svoje prijatelje u Tottenhamu, jer je imao dobar odnos s ljudima iz toga kluba.

Nakon toga ga je nazvao predsjednik Tottenhama Daniel Levy, kojem je rekao da je u Dinamo došla ponuda iz Newcastlea, a istoga dana, nakon tri sata, dobio je poziv s recepcije hotela Intercontitnetal, i Levy mu je javio da je u Zagrebu, i da dođe u hotel. Jozić je kazao kako je tijekom razgovora s Levyjem u hotelu pozvao Zorana Mamića da dođe, jer je smatrao da je Tottenham zanimljiviji klub za Modrića nego Newcastle, a Zoran Mamić je, po dolasku u hotel, pokazao ponudu Newcastla za Modrića od 18 milijuna eura.

Nakon nekog vremena u razgovoru smo došli do iznosa od 20 milijuna eura, a Zoran je tada nazvao Zdravka Mamića, koji je došao u hotel. Vidio sam da je Levyu iznos od 20 milijuna eura visok, ali sam mu rekao da će na Modriću zaraditi dvostruko. Transfer je dogovoren, i Zdravko je nazvao Luku iza ponoći i rekao da je sve dogovorio s Tottenhamom, ispričao je Jozić.

Dodao je kako je od Levyja tražio da mu za ovaj posao, za koji je lobirao dulje vrijeme, plati 200.000 eura, na što je on načelno pristao, a u jednom trenutku Zdravko Mamić mu je rekao da će mu on platiti tih 200.000 eura. Međutim, nakon godinu dana, nitko mu ništa nije platio, pa se se sastao sa Zdravkom Mamićem, koji mu je rekao da će mu to platiti njegov sin Mario Mamić.

Nakon šest mjeseci platili su mi 100.000 eura s računa neke tvrtke kojoj sam ispostavio račun. Mario Mamić mi je poslao naziv tvrtke, ja sam ispostavio račun, i dobio sam 100.000 eura, kazao je Jozić. Na upit Uskoka kazao je kako nije vidio da je Mario Mamić sudjelovao u ovome transferu, niti ga je itko spominjao da bi trebao sudjelovati.

Uskok u optužnici smatra da se u ovom transferu radilo o fiktivnom posredovanju društva Real Sports Management jer je ugovor o Modrićevom transferu sklopljen 26. travnja 2008., dok je navedena tvrtka registrirana tek 2. lipnja 2008.,

Tužiteljstvo tvrdi kako u dokumentaciji pribavljenoj iz Dinama ne postoje vjerodostojne isprave iz kojih bi bilo vidljivo da je društvo Real Sports Management obavilo bilo kakve radnje u ovom transferu, a da je svjedok Damir Jozić u svom iskazu u istrazi rekao kako u Modrićevom transferu Dinamo nije imao posrednika, već su sve detalje s predstavnicima Totttenhama dogovorili Zdravko i Zoran Mamić.

Analizom knjigovodstvene-financijske dokumentacije utvrđeno je da je temeljem izdanih raĉuna, Dinamo u razdoblju od 15. listopada 2008. do 18. rujna 2012., u nekoliko navrata, uplatio iznos od 2,2 milijuna eura na raĉun tvrtke Real Sport Management UK LLP, u kojoj je ovlaštena osoba za raspolaganje novĉanim sredstvima i stvarni vlasnik bio Mario Mamić, navodi Uskok.

Jozić je sudjelovao i u dovođenju igrača Nikole Pokrivača iz Varteksa u Dinamo, kada je Zdravku Mamiću rekao da, što se tiče plaćanja njegove usluge, o tome sada neće razgovarati, ali ako bude Pokrivač bude odlazio u inozemstvo, da mu pripada deset posto transfera. Spomenuti igrač je realizirao transfer u Monaco, za tri milijuna eura, a Jozić je kazao kako je, nakon dva dana otišao u Dinamo, jer mu se Zdravko Mamić nije javljao na telefon, a okrivljeni Nikky Arthur Vuksan mu je rekao da će vidjeti što se događa s njegovom provizijom.

Nakon dva dana mi je rekao da klub ne plaća proviziju za transfere, a ja sam tek naknadno u Uskoku vidio da je Dinamo platio moju proviziju nekoj stranoj tvrtki, ispričao je Jozić. Na upite tužiteljstva rekao je kako okrivljenici Mario Mamić i Nikky Arthur Vuksan nisu imali nikakvu ulogu u tome transferu, a ispred kluba je na potpisivanje ugovora došao Zoran Mamić, koji je potpisao transfer.

Uskok tereti bivšeg direktora Dinama Damira Vrbanovića da je, po dogovoru sa Zdravkom i Marijem Mamićem, s tvrtkom Real Sports Managment, zaključio sporazum po kojem će “Dinamo” toj tvrtki, čiji je vlasnik bio Mario Mamić, za usluge posredovanja u transferu Nikole Pokrivača u “Monaco” platiti naknadu od 295.000 eura. Tužiteljstvo smatra kako je Zdravko Mamić naložio plaćanje spomenutog iznosa, a trojicu okrivljenika tereti da su tako postupili iako su znali da ova tvrtka, ni na koji način nije posredovala tom transferu, jer je sve potrebne poslove obavio Zdravko Mamić.

Bivši pomoćnik sportskog direktora Dinama Marko Vukelić rekao je kako je bio uključen u brojne transfere, poput Josipa Brekala, za koga je bilo više ponuda, među kojima i njemačkog Wolfsburga, čije su ponude od tri i pet milijuna eura odbijene, a prihvaćena je ponuda od sedam milijuna eura.

Meni je to bilo čudno jer je Brekalo uskoro mogao otići iz Dinama bez odštete, ali Zoran Mamić mi je rekao kako ima informaciju od menadžera Olivera Kronenberga da je Wolfsburg spreman platiti više za Brekala. Potvrdio je kako poznaje Maria Mamića i da se bavio nogometnim menadžerstvom, ali, koliko mu je poznato, nije sudjelovao u poslovima transfera igrača s Dinamom, u vrijeme kada je on radio u klubu.

Na upite Uskoka rekao je kako nema saznanja o transferu Luke Modrića u Tottenham, Vedrana Ćorluke o Manchester City, Dejana Lovrena u Lyon, a niti o transferu Marija Mandžukića i Ivice Vrdoljaka iz Zagreba u Dinamo, kao ni Marija Mandžukića iz Dinama u Wolfsburg, Josipa Šimunića i Boška Balabana u Dinamo, Ognjena Vukojevića u Dinamo iz Kijeva te Eduarda da Silve u londonski Arsenal.

