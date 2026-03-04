posljedice napada na iran
Jurčić: Ako se zamjerite Izraelu, zamjerili ste se SAD-u, tu spada i politika Vlade RH
Gost naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo je ekonomist Ljubo Jurčić. Razgovarali su o ratu na Bliskom istoku koji je započeo izraelsko-američkim napadom na Iran, njegovim posljedicama na geopolitičku situaciju u Europi i budućnost odnosa EU i Rusije.
"Ja imam stav drugačiji od standardnog, mainstream narativa. Gledajući dugo razdoblje, Europa se generalno ne može dugoročno razvijati bez suradnje s Rusijom", rekao je Ljubo Jurčić, komentirajući pripovijest o tome kako će nedostatak plina i nafte natjerati Europu da obnovi dijalog s Ruskom Federacijom.
"Onda se ljudi pitaju oko rata u Ukrajini, ali imali smo Adolfa Hitlera, do 1945. je rat bio puno krvaviji, a od 50. smo radili intenzivno s Njemačkom. Gledati ovu nesreću koja se dogodila u Ukrajini i otpisati Rusiju i zaratiti s njom..."
"Nafte (zasad) ima"
Opisao je i svoj stav o ratu između Rusije i Ukrajine.
"To je agresija, ali to ipak nije 2. svjetski rat, Rusi imaju još dvije tri grupe jačih oružja, to je kod njih specijalna vojna operacija jer nemaju regrutaciju kao u 2. svjetskom ratu, kada je poginulo samo u Rusiji 25 milijuna, Njemačkoj osam milijuna ljudi. Ja sam za to da se rat završi, ne smije se raditi da se rat produžava. Nema lošeg mira, to je moj stav."
Jurčić smatra da trenutačno ne postoji opasnost od nedostatka nafte, ali da ne može isto reći za plin.
"Što se tiče pitanja kako će biti, nafte ima. Skladišta su relativno puna, rafinerije su pune, možda 1000 tankera plovi svijetom koji su puni, za sljedećih par mjeseca nafte će biti dovoljno. Ako se nakon toga nastavi rat i prekine se dostava, tada će biti nedostatak", kaže Jurčić.
"Pedro Sanchez drži se međunarodnog prava"
"Od 100 milijuna barela koji se dnevno troši, kroz Hormuz prolazi 20 posto, nafte ima dovoljno i to se može nadomjestiti. Problem će biti s plinom. Japan je najveći potrošač ukapljenog plina, najveći dio kojeg dolazi iz arapskog svijeta. Ako to prestane dolaziti, pojavit će se nedostatak plina, porast će potražnja i cijena će skočiti."
Osvrnuo se i na kontradiktorne i licemjerne izjave europskih lidera, istaknuvši ipak dosljednost španjolskog premijera.
"Europa postaje sve ovisnija o Americi. De facto, ako dođu u sukob Europa i SAD, SAD-u ne treba vatreno oružje jer ima najjači instrument utjecaja na Europu: energetiku. Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz nemaju što pomoći u ratu s Iranom, ali žele se približiti SAD-u da ga ne naljute. S druge strane, španjolski premijer Pedro Sanchez drži se međunarodnog prava."
"Izrael ne postoji bez SAD-a"
"Ima više razloga za to, jedni su povijesni. Sanchez nije prihvatio ni podizanje izdvajanja za NATO, jer je očito bilo da je to bio poslovni potez Donalda Trumpa. On ima takvu poziciju, blizu je sjevernoj Africi, ima alternativne izvore energije, osjeća se i stabilno politički u svojoj državi."
"Izrael ne postoji bez SAD-a. Amerika i Izrael, Izrael i Amerika. Izrael ne bi mogao ratovati dva dana... Dobivaju službeno donacije, oko 30 milijardi dolara plus različite udruge i drugo financiranje iz SAD-a. Dakle, čitava odgovornost je na Americi", dodaje.
"Ako se zamjerite Izraelu, zamjerili ste se SAD-u, tamo spada i politika Vlade Republike Hrvatske.", kaže Ljubo Jurčić.
