Ekonomist: U jednoj važnoj stvari smo ostali u 18. stoljeću

Bivši ministar gospodarstva i ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić bio je gost N1 Studija uživo u kojem je komentirao političke aktualnosti.

Jurčić je komentirao izvanrednu sjednicu Vlade.

Jurčić: Stvari su ozbiljne, a mi nemamo strategiju nego improviziramo Plenković: Situacija je izvanredna jer je bolja nego prije Novi Crobarometar: Jesu li Vladi naštetili plinska afera i dugotrajno štrajk?

“Slušao sam raspravu koliko se moglo slušati. Je li to neznanje ili neka posebna igra… U svakom slučaju to je pokazatelj da sustav ne funkciniora i ne postoji energetska strategija. Odluke se, iako u najboljoj namjeri, kako se prezentira, donose u interesu javnosti, ali je ispalo na temelju neznanja. Kad je počela plinska kriza i kad se građane i poduzetnike nastojalo zaštiti od poskupljenja plina, onda je trebalo odrediti cijenu plina i razraditi sustav ako je cijema na tržištu veća i ako je cijena na tržištu manja kakva su postupanja. To se zapravo nije napravilo.”

“U Hrvatskoj se plin troši na sjeveru i od Zagreba prema Slavoniji. U Dalmaciji se manje troši, i sad ovaj gubitak koji je nastao zbog energetske krize i tih cijena – on se prevali na HEP koji će kompenzirat iz hrvatskog proračuna, a u proračun uplaćuju svi građani Republike Hrvatske. Sad se postavlja političko pitanje: Zašto sada Dalmatinci i južniji krajevi koji ne troše plin subvenciniraju plin svojim sugrađanima sjeverne Hrvatske? Ima i energetskih, financijskih, ekonomskih i političkih pitanja koja nisu razrađena”, dodaje Jurčić.

Smatra kako postoji previša rupa u zakonima.

“S jedne strane donosimo zakone protiv korupcije, mita i tako dalje, a s druge strane, u zakonima koji se normalno donose ostavljeno je puno prostora da se to dogodi”, kaže Jurčić i dodaje da bi se u redovnom sustavu trebali oblikovati sustavi koji bi mogli upozoriti na slična ponašanja na vrijeme.

Objasnio je zašto misli da u Hrvatskoj nedostaje dovoljno kvalitetnih strategija u raznim sektorima.

“Zato što su se u Hrvatskoj urušile institucije koje su bile formirane u socijalizmu. Recimo ta komandna ekonomija, a nisu formirane institucije za novu ekonomiju i novo društvo. One države uspiju, to je dokazano u puno slučajeva, koje su izgrađene od kvalitetnih institucija. To znači ministar je gore na vrhu ili predsjednik Vlade, ali ispod Vlade za svaki sektor postoje institucije u koje je grupirana znanost. Recimo ako govorimo o poljoprivredi i energetici, nisu tamo samo poljoprivrednik i energetIčar – tamo su i ekonomisti, pravnik, sociolog i i povjesničar koji sve apsekte analiziraju i daju rješenje”, kaže Jurčić.

Rekao je kako smatra da je Hrvatska u jednom važnom aspektu ostala u 18. stoljeću.

“Hrvatska kao suvremena država ne funkcionira. Proučavam već dugo povijest ekonomije i kad gledamo kako se hrvatska država ponaša ona je negdje oko 1750. godine, malo prije, a države su i prije funkcinirale – skupljali su se porezi i tako dalje, a tek krajem 1700.-ih godina počinje se formirati nova država i gdje se shvatilo da bez grupiranja znanja i organizacije suvremena država se ne može razvijati. To su prvi Englezi shvatili, pa onda Nijemci itd. I oni izgrađuju od te države koju imaju te institucije. Njima nije toliko bitno je li lijevi ili desni, je li republikanac ili demokrat jer institucije obavljaju svoje poslove i to su dugoročni trendovi. Kod nas je dugoročni trend raspad stare države, i neizgradnja suvremene države”, poručuje Ljubo Jurčić.

