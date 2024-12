Kada i gdje možemo očekivati snijeg? Poznati meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka narednih dana

Podijeli :

Ivica Galovic/PIXSELL

Meteorolog Zoran Vakula najavio je kako nas vrijeme očekuje narednih dana. Otkrio je i gjde će biti stabilno a gdje možemo očekivati snijeg.

Nedjelja donosi zahlađenje

Meteorolog Zoran Vakula najavio je kako nas vrijeme očekuje narednih dana. “Subota će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčanija i toplija od petka, premda uz dosta oblaka, gdjegod i magle još u noći i ujutro. Stoga će ‘minusi’ biti rjeđi, većinom će i izostati, a i danju će biti malo toplije nego prošla tri, četiri dana. Porast temperature do oko 7 °C osjećat će se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će biti dosta sunčanih sati. No, nekima bi mogao smetati slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a ranoraniocima i ponegdje hladno i maglovito jutro.

Češći noćni i jutarnji minusi bit će u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre, dok će na sjevernom Jadranu najniža temperatura zraka biti od 2 do 7 °C, na udaljenijim otocima i do 10 °C, a najviša oko 12 °C, u gorju 5 do 8 °C. I pritom do ranog poslijepodneva pretežno sunčano, uz gdjekad jaku buru i tramontanu, po nizinama unutrašnjosti moguću jutarnju maglu, zatim sve oblačnije, uz jačanje juga”, piše Vakula za HRT.

Stručnjak DHMZ-a otkrio hoće li biti snijega i kakve nas temperature očekuju za zimu

I na srednjem Jadranu će prema večeri zapuhati jugo, a prije njega će malo do umjereno valovito more biti zbog uglavnom umjerene bure i tramontane. Uz malo, povremeno i nimalo oblaka, ujutro i mjestimičnu sumaglicu, u unutrašnjosti Dalmacije i maglu, temperatura zraka rast će od najnižih 5 do 9 °C, u unutrašnjosti i oko -3 °C, do najviših 11 do 14 °C. Na jugu Hrvatske vjerojatno i 15 °C, koji će na suncu, u zavjetrini, mnogima djelovati i više. Ali ne i jutarnje vrijednosti, koje će dodatno “snižavati” često umjerena, lokalno i jaka bura i tramontana.

Od nedjelje do utorka posvuda oblačnije i danju malo hladnije, u kopnenom području uz povremenu mjestimičnu kišu, uglavnom u gorju i snijeg, koji će osobito od nedjelje poslijepodne do ponedjeljka prijepodne stvarati snježni pokrivač. Vjerojatno i otežavati prometovanje. Na Jadranu će to u nedjelju ponajviše činiti vjetar – jako i olujno jugo na južnom i srednjem dijelu, te većinom još jača bura na sjevernom. I pritom još česta kiša, pa i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom. Od ponedjeljka mirnije, ali i dalje promjenjivo.

