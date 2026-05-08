MSC Francesca
Kako su hrvatski mornari s broda koji je zarobljen u Hormuškom tjesnacu?
S broda su uklonjeni pripadnici vojnih vlasti, kazao je Romano Perić iz ITF-a
Dvojica hrvatskih pomoraca na brodu MSC Francesca kojeg su iranske vlasti zaplijenile prilikom pokušaja prolaska Hormuškim tjesnacem, prije dva tjedna, u dobrom su stanju, u kontaktu su sa svojim obiteljima, ali i dalje nema saznanja kada bi brod i posada mogli biti pušteni iz Irana, rekao nam Romano Perić, hrvatski koordinator inspektorata Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF) iz Dubrovnika, za Novi list.
Perić je, prema njegovim riječima, u kontaktu s obiteljima dvojice pomoraca sa splitskog i šibenskog područja i prema informacijama kojima raspolaže, obojica su zdrava, a iranske vlasti prema njima i ostatku posade odnose se korektno.
U tijeku pregovori
"Prema onome što znamo, tretman naših pomoraca i ostatka posade na brodu MSC Francesca je dobar. S broda su uklonjeni pripadnici vojnih vlasti, a dobili su i civilnog agenta koji im osigurava urednu opskrbu hranom, vodom i drugim potrepštinama. Posada obavlja svoje redovne aktivnosti na brodu, ali još uvijek nemamo informacija kada bi posada i brod mogli biti oslobođeni, rekao je Perić.
Brod Francesca i njegovu posadu, iranske su vlasti zarobile, zajedno s brodom Epaminondas i njegovom posadom, prije dva tjedna, pod optužbom da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulirali svojim navigacijskim sustavima. Na brodu MSC Francesca nalaze se i četvorica pomoraca iz Crne Gore, što je potvrdio tamošnji ministar pomorstva Filip Radulović. Svi članovi posade su u dobrom stanju, a prema neslužbenim informacijama u tijeku su pregovori za oslobađanje broda u kojima, navodno, uz predstavnike brodara i iranskih vlasti, sudjeluju i predstavnici SAD-a, no i dalje je neizvjesno kada bi brod mogao nastaviti putovanje, a članovi posade biti oslobođeni.
U međuvremenu, brodski promet kroz Hormuški tjesnac, kojim prolazi gotovo petina svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom, i dalje je blokiran. U Perzijskom zaljevu, odsječenom od ostatka svijeta blokadom tjesnaca, broj hrvatskih pomoraca koji se nalaze na brodovima diljem zaljeva, popeo se na oko dvije stotine, potvrdio nam je Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske (SPH), kazavši kako su, s otvaranjem tamošnjih zračnih luka za promet, nakon privremenog smirivanja ratnih sukoba, počele i smjene članova posade na brodovima.
"Trenutno je na području Perzijskog zaljeva otprilike dvjesto naših pomoraca. U zadnjih tjedan dana ili nešto više aerodromi u zemljama zaljeva počeli su manje-više normalno funkcionirati pa su napokon krenule i smjene članova posade kojima je istekao ugovor", rekao je Melvan.
Stabilizirana situacija
Da je tome tako, potvrdio nam je i Mario Pavić, predsjednik Upravnog odbora Atlantske plovidbe, čiji je brod AP Astarea u Perzijskom zaljevu, koji je ujedno i predsjednik uprave zadarske Tankerske plovidbe, većinskog vlasnika Atlantske plovidbe.
"Prošlog petka uspjeli smo napraviti smjenu članova posade kojima je istekao ugovor. Na brodu su sada, uz zapovjednika, još četvorica članova posade iz Hrvatske. Za sada se stanje stabiliziralo, brod je na sidrištu blizu Dubaija, čija zračna luka opet radi pa smo mogli bez većih problema organizirati potrebne smjene članova posade. Stanje na brodu je, prema informacijama koje svakodnevno dobivamo, dobro, svih potrebnih zaliha ima dovoljno, a kao i drugi brodari, čekamo kako će završiti mirovni pregovori između SAD-a i Irana te kada će biti omogućen nesmetani prolaz Hormuškim tjesnacem. Čim to bude moguće izvesti na siguran način, brod će otploviti iz Perzijskog zaljeva, ali dotad ne želimo riskirati", rekao je Pavić.
Postupnu normalizaciju, barem kada je riječ o smjenama posada na brodovima blokiranima u Perzijskom zaljevu, potvrdio je i Mario Zorović, predsjednik Hrvatske udruge posrednika u zapošljavanju pomoraca (CROSMA).
"Naši ljudi koji su bili kod kuće nisu odbili odlazak na brodove u tom području, kako bi zamijenili kolege kojima je završio ugovor. Situacija se polako stabilizira, iako još uvijek nije izvjesno kada bi brodovi na kojima se nalaze mogli napustiti Perzijski zaljev", rekao je Zorović.
