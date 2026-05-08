Kako su hrvatski mornari s broda koji je zarobljen u Hormuškom tjesnacu?

Brod Francesca i njegovu posadu, iranske su vlasti zarobile, zajedno s brodom Epaminondas i njegovom posadom, prije dva tjedna, pod optužbom da su plovili bez potrebnih dozvola i manipulirali svojim navigacijskim sustavima. Na brodu MSC Francesca nalaze se i četvorica pomoraca iz Crne Gore, što je potvrdio tamošnji ministar pomorstva Filip Radulović. Svi članovi posade su u dobrom stanju, a prema neslužbenim informacijama u tijeku su pregovori za oslobađanje broda u kojima, navodno, uz predstavnike brodara i iranskih vlasti, sudjeluju i predstavnici SAD-a, no i dalje je neizvjesno kada bi brod mogao nastaviti putovanje, a članovi posade biti oslobođeni.