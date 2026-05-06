TERETNJAK SAN ANTONIO

Francuski brod napadnut pri prolasku kroz Hormuški tjesnac, ima ozlijeđenih

06. svi. 2026. 12:54
Francuska brodarska kompanija CMA CGM priopćila je danas da je jedan od njezinih brodova, "San Antonio“, napadnut tijekom prolaska kroz Hormuški tjesnac te da ima ozlijeđenih članova posade i materijalne štete na brodu, javlja Reuters.

Kompanija je navela da se incident dogodio u utorak. Ozlijeđeni članovi posade evakuirani su i pruža im se medicinska pomoć, no iz tvrtke nisu željeli iznositi dodatne detalje.

Prema podacima o plovidbi, brod "San Antonio“, koji plovi pod malteškom zastavom, bio je na putu prema Mundri u Indiji.

Francuska kompanija prošlog je mjeseca također izvijestila da je jedan od njezinih brodova bio meta upozoravajućih hitaca u Hormuškom tjesnacu, no tada nije bilo ozlijeđenih među članovima posade.

CMA CGM, treća najveća kontejnerska brodarska kompanija na svijetu, ranije je priopćila da je 14 njezinih brodova bilo blokirano u Perzijskom zaljevu na početku američko-izraelskog rata s Iranom.

Jedan brod, CMA CGM Kribi, napustio je Hormuški tjesnac početkom travnja.

