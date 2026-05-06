Francuski brod napadnut pri prolasku kroz Hormuški tjesnac, ima ozlijeđenih

Francuska brodarska kompanija CMA CGM priopćila je danas da je jedan od njezinih brodova, "San Antonio“, napadnut tijekom prolaska kroz Hormuški tjesnac te da ima ozlijeđenih članova posade i materijalne štete na brodu, javlja Reuters.
Kompanija je navela da se incident dogodio u utorak. Ozlijeđeni članovi posade evakuirani su i pruža im se medicinska pomoć, no iz tvrtke nisu željeli iznositi dodatne detalje.
Prema podacima o plovidbi, brod "San Antonio“, koji plovi pod malteškom zastavom, bio je na putu prema Mundri u Indiji.
Francuska kompanija prošlog je mjeseca također izvijestila da je jedan od njezinih brodova bio meta upozoravajućih hitaca u Hormuškom tjesnacu, no tada nije bilo ozlijeđenih među članovima posade.
CMA CGM, treća najveća kontejnerska brodarska kompanija na svijetu, ranije je priopćila da je 14 njezinih brodova bilo blokirano u Perzijskom zaljevu na početku američko-izraelskog rata s Iranom.
Jedan brod, CMA CGM Kribi, napustio je Hormuški tjesnac početkom travnja.
