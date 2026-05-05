"moraju odgovarati za zločin"
Iran: Američka vojska ubila pet civila u napadima na putničke brodove
Iranski zapovjednik tvrdi da je američka vojska u ponedjeljak u Hormuškom tjesnacu napala dva putnička broda, a ne plovila Iranske revolucionarne garde (IRGC), kako se navodi.
Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su ubile pet civila u Hormuškom tjesnacu, tvrdeći da su njihove snage napale putničke brodove, a ne plovila IRGC-a, kako je ranije objavljeno, piše Al Jazeera.
Krhko primirje
Ta tvrdnja u utorak proturječi izjavi američkog admirala Brada Coopera, koji je rekao da su snage Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) potopile šest plovila IRGC-a koja su pokušala ometati američku misiju pratnje nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca.
Američki predsjednik Donald Trump kasnije je broj povećao na sedam brodova.
Američka operacija, nazvana „Projekt Sloboda”, uzdrmala je krhko primirje postignuto između Irana i SAD-a 8. travnja te ponovno potaknula strah od povratka rata. Iranska državna televizija IRIB citirala je neimenovanog vojnog zapovjednika koji je rekao da je Teheran pokrenuo istragu nakon američkih tvrdnji o napadima na plovila IRGC-a.
Prema navodima, nijedno plovilo IRGC-a nije pogođeno, ali je istraga utvrdila da su američke snage „napale dva mala broda s putnicima koji su u ponedjeljak putovali iz Khasaba na obali Omana prema iranskoj obali”.
Pet mrtvih civila
U napadima su brodovi uništeni, a poginulo je pet civilnih putnika, rekao je zapovjednik, dodajući da SAD „mora odgovarati za svoj zločin”. Američka vojska zasad nije komentirala ove tvrdnje.
Nasilje dolazi u trenutku kada Trump nastoji ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, koji je Iran blokirao nakon američkih i izraelskih napada na zemlju 28. veljače.
Zatvaranje ovog ključnog pomorskog koridora – kroz koji prolazi oko petine svjetske trgovine naftom – uzrokovalo je rast cijena nafte i gnojiva diljem svijeta te potaknulo strah od globalne recesije i prehrambene krize. Iran sada inzistira na zadržavanju kontrole nad Hormuškim tjesnacem i naplati tranzitnih naknada kao odštete za razaranja koja su uzrokovali SAD i Izrael.
Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je na mreži X da američka kršenja primirja ugrožavaju plovidbu tim plovnim putem.
„Nova jednadžba Hormuškog tjesnaca se učvršćuje. Sigurnost plovidbe i tranzita energije ugrožena je djelovanjem Sjedinjenih Država i njihovih saveznika kroz kršenje primirja i nametanje blokade; naravno, njihovo zlo će oslabjeti”, rekao je.
„Dobro znamo da je nastavak postojećeg stanja nepodnošljiv za Ameriku; dok mi zapravo još nismo ni započeli.”
Napadi na UAE i brodove u Hormuzu
Iranska vojska u ponedjeljak je upozorila komercijalne brodove da će „ugroziti vlastitu sigurnost” ako pokušaju proći tjesnacem bez dopuštenja. Također je upozorila da će američke snage biti napadnute ako se približe ili uđu u taj prolaz.
U jeku napetosti, Ujedinjeni Arapski Emirati priopćili su da je Iran izveo napad dronom na jedan njihov naftni tanker koji je pokušao proći tjesnacem, te da su iranske snage ispalile 15 balističkih projektila i četiri drona na njihov teritorij.
Vlasti UAE-a navele su da su napadi izazvali veliki požar u velikoj rafineriji u istočnom emiratu Fujairah te ranili trojicu indijskih državljana. Iranska poluslužbena agencija IRIB citirala je vojnog dužnosnika koji je rekao da je incident „rezultat američkog vojnog avanturizma”.
„Islamska Republika nije imala unaprijed planiran napad na navedena naftna postrojenja, a ono što se dogodilo rezultat je američkog vojnog avanturizma s ciljem stvaranja prolaza za ilegalni tranzit brodova kroz ograničene vode Hormuškog tjesnaca”, rekao je dužnosnik.
Južnokorejski brod HMM Namu također je prijavio napad u Hormuškom tjesnacu, navodeći da je eksplozija izazvala požar u strojarnici.
Unatoč svemu, američka vojska objavila je da su dva broda pod američkom zastavom u ponedjeljak prošla kroz tjesnac uz pratnju razarača s navođenim projektilima.
IRGC je tu tvrdnju odbacio kao „neutemeljenu i potpuno lažnu”, no globalna brodarska kompanija Maersk potvrdila je da je brod Alliance Fairfax pod američkom zastavom napustio Zaljev kroz Hormuški tjesnac uz pratnju američke vojske.
