Melvan zgrožen što je kompanija riskirala živote pomoraca i poslala ih u područje za koje se znalo da je zatvoreno

Dvojica hrvatskih pomoraca na brodu MSC Francesca, koji je Iran zaplijenio prilikom prolaska kroz Hormuški tjesnac, u dobrom su zdravstvenom stanju i u kontaktu su s obiteljima, no i dalje nije poznato kada bi mogli biti oslobođeni.
Prema informacijama Sindikata pomoraca Hrvatske i nadležnih institucija, iranske vlasti zasad korektno postupaju s posadom te su im omogućile komunikaciju s bližnjima. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je da se na brodu nalaze hrvatski državljani te nastavlja prikupljati sve relevantne podatke o slučaju.
Glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvan oštro je osudio zapljene brodova u Perzijskom zaljevu, ali i potez kompanije MSC koja je brod poslala kroz područje za koje se znalo da je zatvoreno i visokorizično. Istaknuo je kako ne razumije zašto se riskirala sigurnost posade i imovine.
"Koliko znamo, naši pomorcina MSC Francesca su u dobrom zdravstvenom stanju, a iranske vlasti ostavile su im i mobilne telefone pa su se uspjeli javiti svojim obiteljima.
No zgroženi smo postupanjem MSC-a, najvećeg svjetskog kontejnerskog brodara koji je poslao brod i posadu kroz prolaz za koji se zna da je zatvoren. Ne razumijem zašto su na taj način riskirali živote posade, a u konačnici i svoju imovinu, rekao je Melvan za Novi list.
Još 180 hrvatskih pomoraca na opasnom području
Napade na civilna plovila i zapljene brodova posljednjih dana osudila je i Međunarodna federacija transportnih radnika (ITF), upozorivši da je trgovačko brodarstvo postalo dio ratnog sukoba, a pomorci njegove žrtve. Poručili su da pomorci nisu vojnici te da nijedan komercijalni interes ne opravdava ugrožavanje njihovih života. ITF je pozvao na hitno oslobađanje svih zadržanih pomoraca i prekid napada na civilno brodarstvo.
Situacija u Perzijskom zaljevu dodatno je pogoršana nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca, ključnog pomorskog pravca, zbog sukoba u regiji. Promet brodova je znatno otežan, a iranske vlasti uvele su i određene uvjete za prolazak.
Prema podacima, u tom području trenutačno se nalazi oko 180 hrvatskih pomoraca. Kada bi zaplijenjeni brodovi i njihove posade mogli biti pušteni, zasad nitko ne želi nagađati, dok nadležne institucije poručuju da pomno prate razvoj situacije.
