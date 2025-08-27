Kakve je informacije pilot mogao odavati partnerici? "Postoje informacije da je radila i za jednu drugu službu..."

Vojni analitičar Ivica Mandić komentirao je uhićenje dvije osobe zbog špijunaže.
Oglas
Vojni analitičar Ivica Mandić uDnevniku Nove TVje komentirao špijunski skandal u središtu kojeg je pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, koji je osumnjičen da je djevojci iz Srbije, svojoj partnerici, odavao tajne informacije o djelovanju NATO saveza na Kosovu.
"On je bio vojni pilot u jednoj međunarodnoj mirovnoj operaciji koja se odvijala na Kosovu. To su mogle biti informacije o snagama NATO-a ili Europske unije, odnosno EULEX-a. Drugu vrstu informacija, koje bi mogla ugroziti nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske, niti je znao niti je mogao dati", rekao je Mandić.
Djevojka je, nastavio je, bila zaposlena u EULEX-u, a radila je i kao novinarka.
"Djevojka je imala izravnu vezu s uredom predsjednika Srbije Aleksandra Vučić, ali i s uredom kosovskog premijera. Pitanje je je li u takvoj operacija agent bio poslušan jer postoje informacije da je radila i za drugu službu jedne velike članice NATO-a", napomenuo je.
Smatra da hrvatska nacionalna sigurnost nije ugrožena.
"Sustav radi i on pokazuje da radi. Nekakva skretanja ljudi uvijek se mogu dogoditi, ali sustav savršeno dobro radi i ne treba kod svakog ovakvog problema dizati dreku i tražiti greške u sustavu. Naprotiv, sustav je to primijetio i procesuirao", zaključio je.
Naveo je da ga ne brine ni prošlogodišnji slučaj špijunaže u Vojnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji.
"I to je slučaj koji pokazuje da sustav radi. Mi nismo baš svako, mi smo članica Europske unije i NATO-a te je normalno očekivati napad na naše interese", napomenuo je.
"Sigurnosne provjere će vam dati određenu razinu sigurnosti kada odlučujete. Teško da se potkrade nekakva greška, prošle su i rat. Vjerujem da postoje ekscesi, ali čisto sumnjam u sustavne greške", zaključio je Mandić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas