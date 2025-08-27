Vojni pilot i njegova partnerica s Kosova uhićeni zbog špijunaže za Srbiju

Pod optužbom za špijunažu u korist Srbije na Visu su uhićeni A. M., državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice, te njezin dugogodišnji partner, J. A., inače pripadnik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, pilot vojnog helikoptera. Postupak protiv njih provode i civilna i vojna policija, ali je u istragu uključen i Europol.
Iz svojih izvora uspjeli smo, zasada, potvrditi da je uhićeni član Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dok će se za detaljnije informacije trebati pričekati DORH.
Index je do ovih informacija došao, kako navode, takođe iz pouzdanih izvora, ali kada su ih pokušali provjeriti, naišli su na "zid šutnje". Iz Ravnateljstva policije poručili su im da se obrate MORH-u budući da je vojna policija uključena u slučaj, no iz MORH-a za sada nikakvih podataka nema.
Neslužbeno pak doznaju da su danas oboje osumnjičenih ispitani, te da se čeka odluka hoće li završiti u istražnom zatvoru.
Istražitelji sumnjaju da je hrvatski vojni pilot, koji je bio angažiran u KFOR-u (međunarodna mirovna snaga NATO-a na Kosovu), svojoj je partnerici odavao povjerljive informacije što ih je ona prenosila članovima Srpske liste, stranke srpske manjine na Kosovu.
Koje su informacije odali?
Sumnja se da je J. A. svojoj djevojci odavao informacije o kretanju Srba na Sjeveru Kosova od kraja 2022. sve do ove godine, kao i o kretanju postrojbi KFOR-a.
Među ostalim, istražitelji tvrde da joj je otkrivao korisne informacije vezane za Zubin potok, mjesto na sjeveru Kosova u kojem često izbijaju problemi između Srba i Kosovara. Naime, riječ je o područje je politički i sigurnosno najosjetljivijem dijelu Kosova jer ga Beograd i Priština smatraju ključnim za kontrolu i integraciju sjevera.
Zubin Potok je u više navrata bio mjesto blokada cesta, prosvjeda i sukoba lokalnih Srba s kosovskim vlastima i međunarodnim snagama, KFOR-om i EULEX-om. Zbog etničkog sastava i osjetljivosti političkih pregovora, svaki incident u Zubinom Potoku ima širi politički odjek.
Razmjenjivali podatke i o uhićenom policajcu
Tereti ih se i za razmjenu informacija o transportu uhićenog Dejana Pantića, Srbina, bivšeg pripadnika kosovske policije, koji je optužen za sudjelovanje u napadima na članove Središnjeg izbornog povjerenstva na sjeveru Kosovske Mitrovice.
