Kao Slovenija: Slat ćemo učitelje jezika na Filipine pa uzimati njihove radnike

Davor Štern, počasni konzul Filipina, u N1 Studiju uživo govorio je o stranim radnicima u Hrvatskoj. Navodi da je prije dvije godine u Hrvatskoj bilo oko 70 Filipinaca, a sada ih je već oko 7000.

“Naš državni aparat nije bio spreman za takav priljev strane radne snage i u različitim sektorima se to odražava na način da nismo dovoljno pripremljeni za zbrinjavanje tih ljudi. Jako me raduje da je ministarstvo socijalnog rada to pitanje detektiralo, vidi se da vode računa o tome da ti ljudi koji nam dolaze ne budu samo prepušteni tržištu nego da se država brine o njihovoj dobrobiti”, kazao je Štern.

“Prisilna i neselektivna migracija neće riješiti problem radne snage u Europi”

Dodaje da pripreme trebaju biti jače i dalekosežnije te da na tom polju ima još prostora za napredak.

“Ljudi koji dolaze u turizam su uglavnom individualci koji se uklapaju u sustave naših hotelskih kuća i privatnih poslodavaca. Međutim, u sektoru građevinarstva može biti opasno uzimati ljude koji ne govore jezike jer ne možete imati na građevini ljude koji se možda ne razumiju pa može doći do one povijesne kule babilonske koja je i propala jer se ljudi nisu mogli sporazumjeti”, istaknuo je Štern.

Govoreći o integraciji Filipinaca u društvo, naveo je primjer Slovenije koja je dala zahtjev za izobrazbu 400 medicinskih sestara koje će doći raditi u Sloveniju, a cijela ta priprema se vrši na Filipinima.

Šterc: U samo dvije godine prirodnim putem izgubili smo 50 tisuća ljudi

“Slovenija organizira odabir tih kadrova i organizira se na Filipinima kratki tečaj od četiri mjeseca učenja osnovnih slovenskih riječi i rečenica koje će koristiti tijekom rada. Naše ministarstvo isto vodi računa o tome i najavili su otvaranje 18 centara za osobe starije dobi gdje će isto faliti ljudi. To je jedan od aspekata da se po uzoru na Sloveniju da takvi ljudi dolaze grupno”, naveo je.

Ističe da ako se zaposli strani pojedinac u Hrvatskoj, nitko mu nema pravo uzeti dokumente i može u svakom trenutku otići u drugu zemlju u Schengenu.

“Ali, ako dođe u okviru filipnske tvrtke, oni onda drže njihovu radnu dozvolu ili dokumente i taj problem odlazaka s posla bi potpuno otpao. Trebat će par mjeseci da se to regulira, i Italija i Slovenija to rade. Onda ćemo slati neke svoje učitelje jezika na Filipine da održavaju tečajeve našeg jezika da ti ljudi kad dolaze ovdje imaju osnovu za dalje učiti jezik i usavršiti se”, zaključio je Štern.

