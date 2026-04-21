Kaos u centru Zagreba: Vozaču pozlilo, zabijao se u automobile

U Zagrebu, ispred zgrade Ministarstva vanjskih poslova, došlo je do sudara koji je blokirao promet pored parka Zrinjevac.
Vozaču Audija naglo je pozlilo u vožnji te je izgubio kontrolu nad volanom, nakon čega je vozilo nekontrolirano krenulo unatrag i udarilo u bijeli Volkswagenov Caddy, doznaje Jutarnji.
Nedugo zatim vozač se zabio i u parkirani crni Mercedes sa stranim diplomatskim registarskim oznakama.
Prema informacijama s terena, vozač Audija prevozio je majku s djetetom. Hitna pomoć brzo je stigla na lokaciju i pružila pomoć vozaču, a na terenu je i policija koja provodi očevid.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
