Kaos u Zagrebu: Teretno vozilo oštetilo vod, četiri tramvajske linije voze obilazno

Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Došlo je do zastoja tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića, kod Branimirove ulice u smjeru Autobusnog kolodvora, zbog oštećenja gornjeg voda od strane teretnog vozila, izvijestio je ZET.

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ZET je uveo privremene izmjene na ovim tramvajskim linijama:

Linije 2 i 3 prometuju preusmjereno na Savski most

Linija 6 prometuje Draškovićevom i Vlaškom do Kvaternikovog trga

Linija 7 u smjeru Savskog mosta, prometuje preko Glavnog kolodvora, Vodnikove i Savske ceste

Linija 8 prometuje preusmjereno preko Glavnog kolodvora i Vodnikove do Zapadnog kolodvora