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ZET

Kaos u Zagrebu: Teretno vozilo oštetilo vod, četiri tramvajske linije voze obilazno

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N1 Info
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17. srp. 2026. 13:55
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19.04.2017., Zagreb - Kamion poljskih registracijskih oznaka potrgao je tramvajske zice te je prouzrocio zastoj tramvaja. Djelatnici ZET-a popravljaju stetu te se nadaju da bi za dva sata sve moglo biti popravljeno. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Došlo je do zastoja tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića, kod Branimirove ulice u smjeru Autobusnog kolodvora, zbog oštećenja gornjeg voda od strane teretnog vozila, izvijestio je ZET.

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ZET je uveo privremene izmjene na ovim tramvajskim linijama:

  • Linije 2 i 3 prometuju preusmjereno na Savski most
  • Linija 6 prometuje Draškovićevom i Vlaškom do Kvaternikovog trga
  • Linija 7 u smjeru Savskog mosta, prometuje preko Glavnog kolodvora, Vodnikove i Savske ceste
  • Linija 8 prometuje preusmjereno preko Glavnog kolodvora i Vodnikove do Zapadnog kolodvora

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