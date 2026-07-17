ZET
Kaos u Zagrebu: Teretno vozilo oštetilo vod, četiri tramvajske linije voze obilazno
Došlo je do zastoja tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića, kod Branimirove ulice u smjeru Autobusnog kolodvora, zbog oštećenja gornjeg voda od strane teretnog vozila, izvijestio je ZET.
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ZET je uveo privremene izmjene na ovim tramvajskim linijama:
- Linije 2 i 3 prometuju preusmjereno na Savski most
- Linija 6 prometuje Draškovićevom i Vlaškom do Kvaternikovog trga
- Linija 7 u smjeru Savskog mosta, prometuje preko Glavnog kolodvora, Vodnikove i Savske ceste
- Linija 8 prometuje preusmjereno preko Glavnog kolodvora i Vodnikove do Zapadnog kolodvora
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