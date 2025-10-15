Plenković: Hrvatska se ne vodi pesimizmom, nego povjerenjem i odgovornošću

Pritom je odgovorio na kritike iz oporbe istaknuvši da je broj ljudi u riziku od siromaštva smanjen iz vremena kada je SDP bio na vlasti s 1,2 milijuna na 800 tisuća. Naglasio je i da pravosudna tijela ne štite nikoga te korupcija ima ime i prezime. Odbacio je i optužbe iz Mosta da štite pedofiliju, te da nekontrolirano uvozimo stranu radnu snagu.