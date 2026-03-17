Milanović pred teškom odlukom. Hoće li pozvati Vučića na Brijune?

Predsjednik Zoran Milanović trenutačno se nalazi u identičnoj situaciji u kakvoj je premijer Andrej Plenković bio u jesen 2024., kada je morao odlučiti hoće li na samit Ukrajina – jugoistočna Europa, koji se održavao u Dubrovniku, pozvati i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.
Oglas
U svibnju je, naime, na Brijunima samit procesa Brdo – Brijuni, a isključivo o njegovom domaćinu Milanoviću ovisi hoće li poziv dobiti i Vučić.
I prije godinu i pol, i danas, politički odnosi dviju susjednih država su slabi.
Plenković nije želio da ambiciozno zamišljen skup u njegovoj organizaciji u Dubrovniku, na koji je stigao i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, bude na bilo koji način okrnjen, pa je poziv uputio i Vučiću, zbog čega je još i danas predmet kritika čelnika političke desnice.
Kako doznaje Novi list u Uredu predsjednika, Milanović još nije donio odluku što će učiniti, hoće li zvati i Vučića koji redovno sudjeluje na samitima predsjednika država zapadnog Balkana, a s kojim je i on proteklih dana javno polemizirao.
Neće mu biti nimalo lako prelomiti, pogotovo zato što je i sam Milanović smatrao da je Plenković loše postupio u listopadu 2024., piše Novi list.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas