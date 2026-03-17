Milanović pred teškom odlukom. Hoće li pozvati Vučića na Brijune?

17. ožu. 2026. 08:41
Predsjednik Zoran Milanović trenutačno se nalazi u identičnoj situaciji u kakvoj je premijer Andrej Plenković bio u jesen 2024., kada je morao odlučiti hoće li na samit Ukrajina – jugoistočna Europa, koji se održavao u Dubrovniku, pozvati i srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

U svibnju je, naime, na Brijunima samit procesa Brdo – Brijuni, a isključivo o njegovom domaćinu Milanoviću ovisi hoće li poziv dobiti i Vučić.

I prije godinu i pol, i danas, politički odnosi dviju susjednih država su slabi.

Plenković nije želio da ambiciozno zamišljen skup u njegovoj organizaciji u Dubrovniku, na koji je stigao i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, bude na bilo koji način okrnjen, pa je poziv uputio i Vučiću, zbog čega je još i danas predmet kritika čelnika političke desnice.

Kako doznaje Novi list u Uredu predsjednika, Milanović još nije donio odluku što će učiniti, hoće li zvati i Vučića koji redovno sudjeluje na samitima predsjednika država zapadnog Balkana, a s kojim je i on proteklih dana javno polemizirao.

Neće mu biti nimalo lako prelomiti, pogotovo zato što je i sam Milanović smatrao da je Plenković loše postupio u listopadu 2024., piše Novi list.

