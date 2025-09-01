Slovenska predsjednica pozvala Hrvatsku da prizna Palestinu

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar pozvala je Hrvatsku da prizna Palestinu, naglašavajući da se rješenje s dvije države ne može zagovarati ako se ne priznaju obje strane.
Slovenija je u lipnju prošle godine priznala Palestinu, pridruživši se tako Španjolskoj i Norveškoj koje su se također odlučile na taj potez nakon početka rata u Gazi.
Francuska, Australija i Velika Britanija najavile su da će priznati Palestinu na nadolazećoj Općoj skupštini Ujedinjenih naroda ovaj mjesec. Prema riječima palestinske šefice diplomacije, to namjerava učiniti „još desetak zemalja”.
Slovenija je i uvela embargo na izvoz naoružanja u Izrael, uvoz proizvoda iz ilegalnih naselja na okupiranim područjima te je dvojicu krajnje desnih ministara u izraelskoj vladi proglasila 'personama non grata'.
Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar na marginama Bledskog strateškog foruma odbacila je kritike da priznanje znači legitimaciju Hamasa, naglasivši da su „svi osudili” djelovanje tog palestinskog militantnog pokreta koji vlada Pojasom Gaze.
No zagovaranje rješenja s dvije države, što je službeni stav Europske unije, ali i Hrvatske, nema smisla ako se ne priznaju obje zemlje, naglasila je Pirc Musar.
„Mislim da je to jedan mali korak u tome da dobijemo to rješenje s Palestinom i Izraelom kao dvije samostalne države. Ja ne vidim drugi put, treba doći do priznanja, pa odraditi sve što treba na međunarodnoj razini”.
Upitana je li to poruka i Hrvatskoj, čija vlada još nije priznala Palestinu, slovenska predsjednica odgovorila je potvrdno.
„Mislim da bi sve zemlje ovog svijeta trebale priznati Palestinu”, naglasila je.
„Palestina treba biti samostalna, treba zaživjeti svoj život i ljudi tamo trebaju dostojanstvo. Trebamo pokazati srce za koje se nadam da i dalje postoji u političarima”.
Stav hrvatske vlade je da se prije priznanja mora postići dugoročno održivo političko rješenje s dvije države te osnaživanje onih političkih aktera koji su „demokratski, kredibilni i mogu držati funkcionalnu vlast”, rekao je ranije Andrej Plenković. Drugim riječima, po vladi priznanje ima smisla tek kad se može implementirati.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, pak, snažno zagovara hrvatsko priznanje Palestine te je prošli tjedan pozvao vladu da pokrene taj postupak u Saboru.
