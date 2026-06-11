"OVO NISMO IMALI OD RATA"
Knin treći dan bez vode, prijetio odron: "Moglo je biti mrtvih"
Stanovnici Knina već treći dan žive bez redovite opskrbe vodom nakon puknuća glavnog visokotlačnog cjevovoda, jednog od ključnih dijelova gradskog vodoopskrbnog sustava. Kvar je pogodio oko 70 posto kućanstava, a građani sve teže podnose nestašicu u gradu koji se tijekom ljeta redovito ubraja među najtoplije u Hrvatskoj.
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Nezadovoljstvo građana raste, a na društvenim mrežama nižu se kritike na račun gradske vlasti i stanja infrastrukture.
Gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić obišao je lokaciju kvara, gdje su radnici tijekom četvrtka nastavili zahtjevne radove na zamjeni oštećenog dijela cijevi.
"Riječ je o iznimno nepristupačnom terenu između šume i potoka, uz strmu padinu iznad koje prolazi nekadašnja Unska pruga. Cijev se nalazi na dubini od šest metara, što dodatno otežava sanaciju", rekao je Ćaćić, piše novinar Slobodne Dalmacije Marko Podrug.
Prema njegovim riječima, oštećeni dio cjevovoda dug je nešto više od tri metra. Iako je cijev postavljena prije sedam desetljeća, tvrdi da nije bila dotrajala.
"Ne radi se o truloj ili istrošenoj cijevi. Najvjerojatniji uzrok puknuća je hidroudar, odnosno nagli skok tlaka u sustavu", pojasnio je.
Radovi prekinuti zbog opasnosti od odrona
Radnici su do oštećenja stigli još u srijedu, no zbog opasnosti od odrona radovi su morali biti privremeno obustavljeni.
"Jučer se radilo 14 sati bez prekida, ali nakon mraka više nije bilo sigurno ostati na terenu. Pokazalo se da je odluka bila ispravna jer je tijekom noći došlo do odrona. Da su radnici ostali, posljedice su mogle biti tragične", rekao je gradonačelnik.
Dodao je kako je riječ o najtežem infrastrukturnom kvaru koji je Knin doživio još od završetka Domovinskog rata.
Tijekom dana trebala bi biti postavljena nova plastična cijev, nakon čega slijedi postupno puštanje vode u sustav.
Pročistač otpadnih voda od 10 milijuna eura još nije u funkciji
"Potrebno je vrijeme da se napune vodospreme, a moramo paziti i da ne dođe do novog hidrauličkog udara koji bi izazvao kvar na drugom dijelu mreže. Očekujemo da će građani vodu ponovno dobiti do kraja dana",– poručio je Ćaćić.
Do potpune normalizacije opskrbe stanovnicima je pitka voda osigurana putem autocisterni.
Problemi s vodom u Kninu nisu novost. Grad se godinama suočava s pitanjima kvalitete vode i zaštite okoliša, a posebnu pozornost ranije su izazivale informacije o onečišćenju područja lagune kod Orašnice te dugogodišnje poteškoće s projektom pročistača otpadnih voda vrijednim više od 10 milijuna eura, koji ni nakon nekoliko godina nije u punoj funkciji.
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