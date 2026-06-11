Kukavica napao Tomaševića zbog Koncerta partizanske pjesme, pa dao svoj popis glazbenih želja

Koncert koji bi on volio čuti na repertoaru bi imao pjesme poput 'Stop the war in Croatia', 'E moj druže beogradski', 'Bože čuvaj Hrvatsku', 'Stoji grad', 'Gospodine generale' ili 'To je tvoja zemlja'. Podsjetio je i na koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu kojem je nazočilo pola milijuna mladih ljudi i koji je prošao bez ijednog incidenta, a nakon kojega je upravo iz Grada Zagreba, kako kaže, krenula hajka na Thompsona i pjesme proizašle iz Domovinskoga rata.