Putnici u Kninu čekali 12 sati u vlaku bez vode i hrane: Oglasio se HŽ

Vlak na relaciji Zagreb - Split, koji je u utorak popodne krenuo iz Knina prema Splitu, u srijedu ujutro još nije stigao na odredište zbog snježnog nevremena i stabala koja su pala na prugu, očekuje se da će tijekom dana stići na splitski kolodvor, izvijestio je HŽ Putnički prijevoz (HŽPP).
Vlak 523, koji je iz Zagreba krenuo u 13.49 sati, u Kninu je stajao više od 12 sati zbog obustave prometa na pruzi između kolodvora Kosovo i Knin uzrokovanoj drvećem u profilu pruge.
Putnici su se tijekom zadržavanja žalili da nisu imali osiguranu hranu ni piće, a dodatne poteškoće nastale su jer su u Kninu, s obzirom na praznik, prodajni i ugostiteljski objekti bili zatvoreni.
"Iz Zagreba smo krenuli u 13.49 sati, a od 21 sat stojimo u Kninu. Lokomotivi je navodno puklo staklo pred ulazak u Knin. I dalje čekamo doslovce zarobljeni u vlaku bez hrane i pića. Vani je sve zaleđeno i ništa ne radi, nitko satima ništa nije govorio. Ujutro je došao nagibni vlak iz Splita, ali ne žele nas prebaciti jer se jedva probio pa, kao, nije sigurno", ispričala je jedna putnica za 24sata.
HŽPP je priopćio da je pruga između Kosova i Knina otvorena za promet u 8.21 sati te da su putnici vlaka 523 nakon toga nastavili putovanje prema Splitu.
Putnicima koji su više od 12 sati proveli blokirani u kolodvoru Knin iz HŽ-a su poručili da svoje karte mogu vratiti na putničkim blagajnama ili zahtjev poslati elektroničkom poštom na adresu njihove službe za reklamacije ( [email protected]) kako bi ostvarili povrat novca, piše24sata.
Zbog snježnog nevremena i tehničkih poteškoća izostali su i vlakovi 932 na relaciji Bjelovar - Zagreb Glavni kolodvor te 2311 na relaciji Zagreb Glavni kolodvor - Bjelovar, a putnici će biti prevezeni prvim podesnim vlakom.
Vlak 1820, koji je iz Splita krenuo 6. siječnja u 21 sati, zbog nemogućnosti daljnje vožnje zaustavljen je u kolodvoru Perković te je otkazan i vraćen u Split, dok su dežurne ekipe na terenu.
Zbog snježnog nevremena i nemogućnosti prometovanja autobusa otkazan je i vlak 520 na relaciji Split - Zagreb Glavni kolodvor.
HŽ Putnički prijevoz naveo je da se zbog velikih količina snijega željeznički promet u cijeloj zemlji odvija s velikim poteškoćama te je putnicima uputio ispriku i zamolio ih za razumijevanje.
