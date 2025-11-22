Kobna greška mladih iz Vjesnika: "Nemoj zvati vatrogasce jer će doći i policija"

Skupina, sastavljena većinom od maloljetnika, u ponedjeljak poslijepodne ušla je u Vjesnikov neboder provukavši se kroz razbijeni prozor na strani koja gleda na Odransku ulicu. U zgradi su proveli nekoliko sati, obilazeći 15 katova, razgledavajući napuštene urede i paleći te gaseći svjetla. Pronašli su hladnjak s alkoholom, a tijekom boravka pušili su i opuške gasili po plastičnom tapisonu. Istodobno su snimali fotografije za objave na društvenim mrežama.