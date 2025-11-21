MUP čeka zeleno svjetlo za očevid Vjesnika

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 18-godišnjaka zbog sumnje na izazivanje požara u neboderu Vjesnika. Očevid još nije počeo jer se u neboder, zbog stanja konstrukcije, ne može ući. Nastale pukotine prate statičari, a Grad Zagreb i Ministarstvo graditeljstva najavili su novu privremenu regulaciju prometa.
MUP čeka zeleno svjetlo za očevid
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u Dubrovniku da će se pomoći Gradu Zagrebu i u dogovoru s drugim ministarstvima i strukom pronaći bolje alternative za promet u blizini zgrade Vjesnika vezano za sanaciju požara te naglasio da MUP čeka zeleno svjetlo za očevid.
Na upite medija Božinović se osvrnuo na neke tvrdnje da struka, posebice protupožarni inspektori, nisu 'dobro odradili posao' oko protupožarne zaštite u zgradi Vjesnika.
Ono po čemu rade protupožarni inspektori je Pravilnik o otpornosti na požare objekata koji je donesen 2013., dodao je, a odnosi se na ono što se projektira nakon 2013. Ujedno je apelirao na građane da posvete puno pažnje i pozornosti protupožarnoj zaštiti u svojim objektima.
Objasnio je kako je protupožarni inspektor ranije utvrdio da postoji 80-tak vodnih aparata kojima je istekao rok u kojem su trebali biti servisirani, a što je ispravljeno te je, među ostalim, naloženo da se zaposli osoba koja bi bila zadužena za protupožarnu zaštitu što je i učinjeno još krajem prošle godine.
Ispitivanje osumnjičenih još traje, uskoro odluka suda
Na Zagrebačkom županijskom sudu i dalje traje ispitivanje dvojice 18-godišnjaka osumnjičenih za podmetanje požara u neboderu Vjesnika. Kako javlja Leon Čuljak, na ispitivanju su i njihovi odvjetnici, ali i dvoje svjedoka koji ih, prema neslužbenim informacijama, terete za kazneno djelo.
Odluka o tome hoće li osumnjičenici završiti u istražnom zatvoru ili će im biti određen blaži oblik mjere očekuje se vrlo brzo. Dvojicu osamnaestogodišnjaka tereti se za teško kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opasnom radnjom ili sredstvom.
Rekonstrukcija požara
Policija i (DORH) objavili su i rekonstrukciju događaja kobne večeri. Prema njihovim navodima, osumnjičeni su došli do kompleksa Vjesnika, preskočili ogradu, gdje ih je dočekao jedan maloljetnik. Zajedno su ušli u zgradu, popeli se na peti kat, gdje su se susreli s još dvoje maloljetnika, nakon čega su dvojica punoljetnih osumnjičenika zapalila kartonske kutije i papir, čime je izazvan veliki požar.
Tijekom dana prvi osumnjičenik ispitan je u DORH-u. Njegov odvjetnik izjavio je da se branio aktivno te da je u cijelosti zanijekao krivnju, ističući kako ga za ovo kazneno djelo terete drugi svjedoci.
Ispitivanje drugog osumnjičenika i dalje traje, a sud će uskoro odlučiti hoće li im biti određen istražni zatvor ili blaža mjera, uključujući mogući kućni pritvor, kako predlaže obrana.
