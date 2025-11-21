MUP čeka zeleno svjetlo za očevid Vjesnika

Objasnio je kako je protupožarni inspektor ranije utvrdio da postoji 80-tak vodnih aparata kojima je istekao rok u kojem su trebali biti servisirani, a što je ispravljeno te je, među ostalim, naloženo da se zaposli osoba koja bi bila zadužena za protupožarnu zaštitu što je i učinjeno još krajem prošle godine.