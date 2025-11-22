Oglas

novo prometno rješenje

Počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa kod Vjesnika

author
N1 Info
|
22. stu. 2025. 09:31
21.11.2025., Zagreb - Vjesnikov neboder nakon pozara ceka svoju sudbinu. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Dvojici 18-godišnjaka, osumnjičenih da su zapalili Vjesnik, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Policija je objavila rekonstrukciju kako je počela vatrena stihija, no očevid u samoj zgradi još nije počeo. Jutros su počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa.

Oglas

Danas su počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa u Slavonskoj aveniji zbog požara u Vjesnikovu neboderu i zatvorenog podvožnjaka, javlja HRT.

Grad Zagreb uvodi novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.

Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20 tisuća vozila, što je dvije trećine prometa prije požara.

Radovi će trajati sedam do deset dana, ovisno o vremenu. Grad napominje da je riječ o privremenom rješenju dok se ne dobije procjena statičara o sigurnosti podvožnjaka.

Čeka se izvješće statičara o sigurnosti nebodera

Nakon požara u neboderu Vjesnika i objave policijske rekonstrukcije, očevid u samoj zgradi još nije započeo jer se i dalje čeka konačna procjena statičara o stabilnosti konstrukcije. Prema najavama, stručnjaci bi do kraja nedjelje ili najkasnije u ponedjeljak trebali imati cjelovitu sliku o sigurnosti objekta.

Statičari ovih dana prate ponašanje zgrade tijekom hlađenja nakon izloženosti visokim temperaturama te ispituju kako je požar utjecao na armiranobetonsku konstrukciju. U tu su svrhu postavljeni dodatni mjerni uređaji za praćenje vibracija i kvalitete betona, a stanje se nadzire i dronovima.

Cilj je dobiti sve relevantne podatke na temelju kojih će se odlučiti o daljnjoj sudbini zgrade. Tek nakon što statičari procijene da je ulazak siguran, policija će moći pristupiti unutrašnjosti i započeti službeni očevid.

Pitanje sigurnosti ne odnosi se samo na stanje objekta, već i na promet u tom dijelu grada. Već od jutros u 7 sati započeli su radovi na novoj, privremenoj regulaciji prometa koju je najavio Grad Zagreb, kako bi se osigurala protočnost i sigurnost prometa u blizini oštećenog nebodera.

Teme
Vjesnik Zagreb požar promet

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ