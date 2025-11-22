Počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa kod Vjesnika

Dvojici 18-godišnjaka, osumnjičenih da su zapalili Vjesnik, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Policija je objavila rekonstrukciju kako je počela vatrena stihija, no očevid u samoj zgradi još nije počeo. Jutros su počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa.
Danas su počeli radovi na privremenoj regulaciji prometa u Slavonskoj aveniji zbog požara u Vjesnikovu neboderu i zatvorenog podvožnjaka, javlja HRT.
Grad Zagreb uvodi novo prometno rješenje koje uključuje izgradnju premosnice za dvije trake prema istoku, ukidanje lijevih skretanja i promjenu semaforskih ciklusa kako bi se povećala protočnost prometa.
Zeleno svjetlo za smjer istok-zapad produžit će se s 30 na 80 sekundi, a semaforski ciklus na 120 sekundi. Cilj je dostići protočnost od 20 tisuća vozila, što je dvije trećine prometa prije požara.
Radovi će trajati sedam do deset dana, ovisno o vremenu. Grad napominje da je riječ o privremenom rješenju dok se ne dobije procjena statičara o sigurnosti podvožnjaka.
Čeka se izvješće statičara o sigurnosti nebodera
Nakon požara u neboderu Vjesnika i objave policijske rekonstrukcije, očevid u samoj zgradi još nije započeo jer se i dalje čeka konačna procjena statičara o stabilnosti konstrukcije. Prema najavama, stručnjaci bi do kraja nedjelje ili najkasnije u ponedjeljak trebali imati cjelovitu sliku o sigurnosti objekta.
Statičari ovih dana prate ponašanje zgrade tijekom hlađenja nakon izloženosti visokim temperaturama te ispituju kako je požar utjecao na armiranobetonsku konstrukciju. U tu su svrhu postavljeni dodatni mjerni uređaji za praćenje vibracija i kvalitete betona, a stanje se nadzire i dronovima.
Cilj je dobiti sve relevantne podatke na temelju kojih će se odlučiti o daljnjoj sudbini zgrade. Tek nakon što statičari procijene da je ulazak siguran, policija će moći pristupiti unutrašnjosti i započeti službeni očevid.
Pitanje sigurnosti ne odnosi se samo na stanje objekta, već i na promet u tom dijelu grada. Već od jutros u 7 sati započeli su radovi na novoj, privremenoj regulaciji prometa koju je najavio Grad Zagreb, kako bi se osigurala protočnost i sigurnost prometa u blizini oštećenog nebodera.
