križanje jagićeve

Kod zagrebačkog Zapadnog kolodvora tramvaj iskočio iz tračnica, preusmjerena jedna linija

N1 Info
30. pro. 2025. 15:29
zastoj tramvaja na jagićevoj
Na križanju Ulice Republike Austrije i Jagićeve, tramvajska linija 2 koja vozi u smjeru Črnomerca iskočila je iz tračnica.

Kako piše na stranicama ZET-a, do problema je došlo malo nakon 14:30.

"Evo, sad se zbog tramvaja ne može skrenuti! Nastat će kolona samo takva", požalio se vozač Jutarnjem.

Preusmjerena linija 2

Na stranici ZET-a stoji da od 14:36 linija 2 prometuje u oba smjera preko Trga bana Jelačića zbog "prometno-tehničkih poteškoća".

