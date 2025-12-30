Na križanju Ulice Republike Austrije i Jagićeve, tramvajska linija 2 koja vozi u smjeru Črnomerca iskočila je iz tračnica.
Oglas
Kako piše na stranicama ZET-a, do problema je došlo malo nakon 14:30.
"Evo, sad se zbog tramvaja ne može skrenuti! Nastat će kolona samo takva", požalio se vozač Jutarnjem.
Preusmjerena linija 2
Na stranici ZET-a stoji da od 14:36 linija 2 prometuje u oba smjera preko Trga bana Jelačića zbog "prometno-tehničkih poteškoća".
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 22 min.
Najnovije
Oglas
Oglas