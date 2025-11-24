Koje su glavne prijetnje kibernetičkoj sigurnosti? "To je igra mačke i miša"

"Hrvatska se suočava s rastućim brojem kibernetičkih prijetnji koje pogađaju kritičnu infrastrukturu, javnu upravu, energetiku, zdravstvo i komunikacijske sustave. Naše institucije, gospodarstvo i društvo moraju biti jednako brzo, hrabro i učinkovito u odgovoru na ove prijetnje", rekao je Medved na petoj konferenciji o sigurnosti informacijskih sustava u Hrvatskoj u Hotelu Westin.