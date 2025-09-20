Oglas

Prouzročio poremećaje

Kibernetički napad na europske zračne luke: Moguća kašnjenja, otkazani letovi

author author
N1 Info , Hina
|
20. ruj. 2025. 10:30
Heathrow
REUTERS/Isabel Infantes

Kibernetički napad usmjeren na pružatelja usluga za sustave prijave i ukrcaja poremetio je rad u nekoliko velikih europskih zračnih luka, uključujući londonski Heathrow, Bruxelles i Berlin, prouzročivši kašnjenja i otkazivanja letova, rekli su operateri.

Oglas

Napad je onesposobio automatizirane sustave, omogućivši samo ručne postupke prijave i ukrcaja, objavila je zračna luka Zaventem blizu Bruxellesa.

"Ovo ima velik utjecaj na raspored letova i nažalost, prouzročit će kašnjenja i otkazivanja letova", stoji u priopćenju operatera objavljenom na njegovoj web stranici.

"Pružatelj usluga aktivno radi na problemu i pokušava ga riješiti što je brže moguće." Heathrow je upozorio i na kašnjenja uzrokovana "tehničkim problemom" kod dobavljača treće strane.

Savjeti za putnike

Putnicima koji su planirali svoje letove u subotu, pogođene zračne luke savjetovale su da potvrde putovanje sa zrakoplovnom tvrtkom prije nego što krenu prema zračnoj luci.

"Zbog tehničkog problema kod pružatelja usluga sustava koji posluje širom Europe vrijeme čekanja na prijavu je dulje. Radimo na brzom rješenju“, objavila je berlinska zračna luka u banneru na svojoj internetskoj stranici. Glasnogovornik je kazao i da napad nije pogodio zračnu luku Frankfurt.

Teme
Europa kibernetički napad zračne luke

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ