Ovaj sugovornik napominje da i policija dobro radi svoj posao kad je posrijedi turizam, pri čemu se već godinama razvija i suradnja s policijama iz drugih država. Ove godine u Hrvatskoj tako s domaćim policajcima u patroli po značajnijim tuističkim odredištima sudjeluje i preko stotinu policajaca iz raznih drugih zemalja. "Turistu je pritom najvažnije da jednim klikom može zatražiti pomoć, i to u RH zaista funkcionira. Ne možemo reći da javni sektor nije efikasan ni da je medicinska usluga loša. Imamo pitku vodu, ceste su nam odlične, povezani smo zračnim lukama po cijeloj Europi", nabraja Rihelj, nadalje dodajući i kako je zemlja integrirana u najveće asocijacije, piše DW.