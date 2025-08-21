Svih pet osoba se ubrzo verbalno sukobilo, a u jednom trenutku je 46-godišnjak primijetio da ga 28-godišnji slovenski državljanin snima te mu je istrgnuo mobitel iz ruke i bacio na tlo, pri čemu se mobitel razbio. Trojica muškaraca počeli su rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, a nakon što ih je 25-godišnjakinja pokušala spriječiti u daljnjem napadu, 46-godišnjak ju je udario rukom, dok ju je 57-godišnjak udario teleskopskom palicom u glavu. Potom su sva trojica nastavili rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, nakon čega su se udaljili s plaže.