Krvavi obračun
Divljački napad u Istri: Zaštitari napali slovenski par, letjele šake i palica
Turiste su pretukli zaštitari. Slovenca su pretukli nogama i palicom, djevojku udarili u glavu.
Umaška je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana (19, 46 i 57 godina) zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela nakon fizičkog obračuna na plaži u Umagu.
Policija ih tereti za nasilničko ponašanje, dok se 46-godišnjaka sumnjiči i za oštećenje tuđe stvari, a 57-godišnjaka za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.
Snimao ih mobitelom pa je eskaliralo
Sukob se dogodio 15. kolovoza oko 23:30 sati kada su trojica muškaraca na plaži upozoravali 28-godišnjeg Slovenca i njegovu 25-godišnju sunarodnjakinju zbog "nepridržavanja pravila kućnog reda" turističkog objekta.
Svih pet osoba se ubrzo verbalno sukobilo, a u jednom trenutku je 46-godišnjak primijetio da ga 28-godišnji slovenski državljanin snima te mu je istrgnuo mobitel iz ruke i bacio na tlo, pri čemu se mobitel razbio. Trojica muškaraca počeli su rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, a nakon što ih je 25-godišnjakinja pokušala spriječiti u daljnjem napadu, 46-godišnjak ju je udario rukom, dok ju je 57-godišnjak udario teleskopskom palicom u glavu. Potom su sva trojica nastavili rukama i nogama udarati 28-godišnjaka, nakon čega su se udaljili s plaže.
Svi ozlijeđeni, Slovenci zatražili pomoć
U sukobu je svih petero sudionika zadobilo vidljive ozljede. Slovencima je pružena liječnička pomoć te je utvrđeno da se radi o lakšim ozljedama, dok su hrvatski državljani odbili liječnički pregled.
Protiv napadača slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
Istraga otkrila i još jedan problem
Policija je o događaju obavijestila inspekciju Ravnateljstva civilne zaštite, budući da su trojica muškaraca obavljala poslove privatne zaštite. Utvrđeno je da dvije osobe nisu imale dopuštenje MUP-a za obavljanje takvih poslova.
Protiv njih se pokreće prekršajni postupak, a inspekcija će ocijeniti i postupanje trećeg zaštitara koji je imao dozvolu. Kazna slijedi i trgovačkom društvu koje ih je angažiralo, jer je omogućilo rad osobama bez potrebnih ovlasti.
