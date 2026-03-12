Koliko novi zakon štiti hrvatske potrošače? Građane bi jedna stvar mogla razveseliti

"Nismo optimistični da će se ovim izmjenama poboljšati položaj potrošača, pogotovo kada je riječ o popravcima i materijalnim nedostacima proizvoda. Upravo s tim potrošači imaju najviše problema, a odredbe koje se sada mijenjaju nisu dostatne da ojačaju njihov položaj. Često se događa da ljudi kupe novi uređaj koji se pokvari odmah nakon kupnje, a zatim ide na dugotrajan servis umjesto da potrošači dobiju novi proizvod koji su pošteno platili", upozorila je Knežević.