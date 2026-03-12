STVARI SE MIJENJAJU
Koliko novi zakon štiti hrvatske potrošače? Građane bi jedna stvar mogla razveseliti
Kad su u pitanju prava potrošača, građani smatraju da bi ta područja u Hrvatskoj mogla biti bolje uređena.
"Možda povrat proizvoda, nekada to zna biti dosta komplicirano. Kada se kupuju neke stvari pa onda duga procedura dok se vrate ti novci, to bi se moglo ubrzati na neki način", kaže jedan građanin, dok drugi upozorava na problem deklaracija:
"Otkud je porijeklo, rok trajanja, sve živo... To je obično napisano nekim sitnim slovima - ne kužim zašto. Treba biti veće, pogotovo za starije ljude, kao ja, koji ne vide pa ne mogu pročitati što piše."
"Sve je to dio naše borbe"
Da se interesi potrošača moraju dodatno štititi, slaže se i Vlada. Zbog toga je u saborsku proceduru upućen Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača.
"Važan je to zakon kako bi se, uz transponiranje europskih odredbi, dodatno ojačao položaj potrošača, povećala transparentnost i uvele jasnije obveze za trgovce. Uređuju se detaljnije predugovorne radnje, informiranje potrošača, mogućnost jednostavnijeg raskida ugovora sklopljenih na daljinu te jasnije isticanje cijena. Sve je to dio naše borbe protiv inflatornih pritisaka", poručio je premijer Andrej Plenković.
Među najvažnijim novinama su mogućnost raskida ugovora sklopljenih na daljinu jednim klikom unutar 14 dana te pravo potrošača da zatraže komunikaciju sa stvarnom osobom umjesto s chatbotovima. Predviđeno je i stavljanje rezervnih dijelova na tržište po razumnoj cijeni, kao i jasnije razlikovanje materijalnog nedostatka i jamstva.
Izmjene se temelje na usklađivanju s trima europskim direktivama. Jedna od njih odnosi se na zaštitu okoliša i zabranu takozvanog "greenwashinga".
"Greenwashing je marketinška praksa kada neka organizacija lažno ili pretjerano predstavlja svoje proizvode, politike ili ciljeve kao ekološki prihvatljive, iako to u stvarnosti nisu ili su minimalno zeleni", objasnio je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
Prema predloženim izmjenama, kupci će imati pravo na popravak proizvoda i nakon isteka zakonskog jamstva, uz osiguravanje rezervnih dijelova. Također se zabranjuje odbijanje popravka ako je proizvod prethodno popravljao neovlašteni serviser ili sam vlasnik proizvoda.
"Uspostavlja se i jedinstveni servis s popisom ovlaštenih servisera, što će potrošačima olakšati pristup popravku", dodao je Rakocija.
"Nismo optimistični"
Potrošače bi mogla razveseliti i jasnija definicija najniže cijene.
"Sada mora biti jasno naznačena najniža cijena u zadnjih 30 dana. Snižena cijena mora biti niža od te najniže cijene jer nam se u praksi događalo da imamo sniženje, a kada pogledamo, ta snižena cijena zapravo je veća od prethodne", kazala je predstavnica udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.
Predlažu se i nacionalne mjere za dodatnu zaštitu potrošača, uključujući obvezu objave bazne cijene i trenutačnog cjenika na internetskim stranicama trgovaca. No iz udruga za zaštitu potrošača ipak imaju i primjedbi.
"Nismo optimistični da će se ovim izmjenama poboljšati položaj potrošača, pogotovo kada je riječ o popravcima i materijalnim nedostacima proizvoda. Upravo s tim potrošači imaju najviše problema, a odredbe koje se sada mijenjaju nisu dostatne da ojačaju njihov položaj. Često se događa da ljudi kupe novi uređaj koji se pokvari odmah nakon kupnje, a zatim ide na dugotrajan servis umjesto da potrošači dobiju novi proizvod koji su pošteno platili", upozorila je Knežević.
Ipak, građane bi mogla razveseliti i činjenica da izmjene zakona predviđaju povećanje minimalnih i maksimalnih prekršajnih kazni za trgovce koji krše zakon. Dosadašnja praksa, naime, pokazala je da kazne nisu bile dovoljno visoke da bi djelovale odvraćajuće.
