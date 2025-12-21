Što nam govore potrošačke košarice? Ekonomist: "Bolje je ne izračunavati ih, navode na krive zaključke"

"Ekonomski rast je prisutan, to je vidljivo iz relevantnih podataka i ne treba biti suspektno ni na koji način. No pitanje je kako je regionalno raspoređen taj rast i na koji način utječe na opće i pojedinačno blagostanje. U nekim sektorima je blagostanje dobro, u drugima nije. Primjerice, od ovog ekonomskog rasta prije svih najviše profitira javni sektor, a zatim i sektor graditeljstva, odnosno oni koji su povezani s državom i javnim investicijama. Obrtnik u Slatini, primjerice, od toga nema koristi. To su velike razlike, I još jedna važan aspekt je siva ekonomija koja dominira u hrvatskom društvu. To je prije svega ekonomija povezana s turizmom i Jadranskom Hrvatskom. Pa onda imamo iskrivljenu sliku. Da, dobro se živi, ali ne u svim regijama i ne svi", ističe Novotny.