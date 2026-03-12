Prva izjava novog vrhovnog vođe Irana: "Ubili su mi oca, ubili su mi ženu. Osvetit ćemo se"

„To je nešto što dijelim s ljudima koji su izgubili svoje voljene jer sam izgubio oca, izgubio sam suprugu. Moja sestra izgubila je svoje dijete, kao i supruga koji je poginuo kao mučenik. Ali ono što nam olakšava da izdržimo sve ove nedaće jest povjerenje u Božju milost i spoznaja da će strpljenje sve riješiti. Uvjeravam sve da nećemo zanemariti činjenicu da ćemo osvetiti naše mučenike. Ne radi se samo o tome da su ubili našeg vrhovnog vođu. I ne radi se samo o njemu – radi se o svakom pojedinom sunarodnjaku koji je ubijen tijekom nedavnog rata.“