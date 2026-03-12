Prva izjava novog vrhovnog vođe Irana: "Ubili su mi oca, ubili su mi ženu. Osvetit ćemo se"

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Khamenei pozvao je na jedinstvo zemlje, poručivši da Iran neće zaboraviti poginule te je najavio osvetu za ubijene, među kojima su i njegov otac i članovi obitelji stradali u američko-izraelskim napadima. U izjavi je također zatražio odštetu za ratnu štetu, upozorivši da će Iran, ako je ne dobije, uzeti ili uništiti imovinu protivnika.
Oglas
„Izgubio sam oca – izgubio sam suprugu“: Novi vrhovni vođa poziva na jedinstvo – i obećava osvetu za ubojstva, javlja Sky News. U izjavi Mojtabe Khameneija također se poziva na jedinstvo među iranskim stanovništvom te se priznaje teret koji su ljudi podnijeli.
„Moramo zaštititi to jedinstvo, a to je moguće samo kada smo zajedno i kada pronađemo zajedničko tlo“, stoji u izjavi. U njoj se zahvaljuje „narodu Irana iz svih slojeva društva koji su se suprotstavili neprijatelju“.
Vrhovni vođa izražava sućut ljudima koji su „izgubili svoje najmilije tijekom rata“ te kaže da će šteta biti nadoknađena.
„Izgubio sam oca, izgubio sam suprugu“
Khameneijeva izjava to povezuje s vlastitim iskustvom, budući da su njegov otac, prethodni vrhovni vođa, i dio njegove obitelji poginuli u američko-izraelskim napadima. U izjavi stoji:
„To je nešto što dijelim s ljudima koji su izgubili svoje voljene jer sam izgubio oca, izgubio sam suprugu. Moja sestra izgubila je svoje dijete, kao i supruga koji je poginuo kao mučenik. Ali ono što nam olakšava da izdržimo sve ove nedaće jest povjerenje u Božju milost i spoznaja da će strpljenje sve riješiti. Uvjeravam sve da nećemo zanemariti činjenicu da ćemo osvetiti naše mučenike. Ne radi se samo o tome da su ubili našeg vrhovnog vođu. I ne radi se samo o njemu – radi se o svakom pojedinom sunarodnjaku koji je ubijen tijekom nedavnog rata.“
Tijek događaja u Iranu pratimo OVDJE.
Vrhovni vođa: Moramo dobiti odštetu za štetu
U izjavi, za koju iranski vladajući režim tvrdi da ju je dao Mojtaba Khamenei, također se poziva na naknadu štete nastale tijekom rata. „Šteta i osobna imovina ljudi koja je oštećena tijekom rata moraju biti nadoknađene“, stoji u izjavi.
„Tražit ćemo odštetu. A ako oni to ne prihvate, uzet ćemo njihovu imovinu. A ako ni to ne prihvate, uništit ćemo njihovu imovinu.“ Ova izjava odražava i tri uvjeta za mir koje je jučer iznio iranski predsjednik Masoud Pezeshkian, među kojima su reparacije bile ključan zahtjev.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas