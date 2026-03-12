Povjerenik EU za gospodarstvo: Eskalacija rata između SAD-a i Irana mogla izazvati stagflacijski šok

Povjerenik EU za gospodarstvo Valdis Dombrovskis upozorio je da bi daljnja eskalacija rata između SAD-a i Irana mogla izazvati stagflacijski šok za europsko gospodarstvo, odnosno kombinaciju visokih cijena i usporenog gospodarskog rasta.
U intervjuu za Euronews rekao je da će intenzitet i trajanje sukoba biti ključni za ekonomske posljedice u Europi.
Napadi Irana na zemlje Perzijskog zaljeva i blokada Hormuškog tjesnaca uzdrmali su globalna energetska tržišta i pogurali cijenu nafte iznad 100 dolara po barelu. Dodatnu nestabilnost stvara neizvjesnost oko ciljeva i trajanja američko-izraelske vojne operacije.
"Ekonomski učinak ovisit će o tome koliko će sukob trajati i koliko će se proširiti", rekao je Dombrovskis. Ako se sukob oduži i dodatno poremeti transport nafte i plina, Europa bi se mogla suočiti s rastom cijena uz istodobno usporavanje gospodarstva.
Unatoč intervencijama, cijena nafte i dalje raste
Kako bi stabilizirali tržište, 32 države, uključujući SAD te članice G7 poput Njemačke i Francuske, dogovorile su izvanredno oslobađanje 400 milijuna barela nafte iz strateških rezervi – najveće takvo oslobađanje u povijesti, prema Međunarodnoj energetskoj agenciji.
Dombrovskis je u intervjuu za Euronews pozdravio taj potez, ističući da će tržištu donijeti "znatne količine nafte" u trenutku velike nestabilnosti. Ipak, cijena nafte ponovno je premašila 100 dolara jer Iran nastavlja napade na energetsku infrastrukturu u regiji.
"Iran je tijekom noći pogodio veliko skladište nafte u Omanu i nastavlja napadati energetsku infrastrukturu. Osim toga, nafta iz rezervi još nije stigla na tržište", rekao je.
Europa fokusirana na smanjenje napetosti
Dodao je da Europa nije bila unaprijed konzultirana o američko-izraelskom napadu na Iran, ali da se sad fokusira na smanjenje napetosti i stabilizaciju regije.
Nakon telefonskog sastanka G7, koji je organizirao francuski predsjednik Emmanuel Macron, zemlje skupine ponovno su potvrdile svoju podršku državama Perzijskog zaljeva, koje su se našle na meti iranskih napada usmjerenih na američke baze, ali i na civilnu infrastrukturu poput zračnih luka i hotela.
