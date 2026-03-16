Koren: Svatko se mora sam baviti svojim tamnim stranama povijesti

Veleposlanik Izraela u Hrvatskoj Gary Koren u razgovoru za Novi list komentirao je izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića i odnos s Hrvatskom.
Oglas
"Imamo potpuno poštovanje za institucije kojima su u Hrvatskoj na čelu izabrani dužnosnici. Vi ste snažna demokracija. Jako smo sretni što Hrvatska živi u miru, što ste članica NATO-a. Podržavamo članstvo Hrvatske u OECD-u. Imamo odlične odnose. Imali smo nedavno jako uspješan posjet ministra obrane Ivana Anušića. Očekujemo da će se takvi odnosi nastaviti", rekao je Koren.
Od lanjskog srpnja, kad je održan koncert Marka Perkovića Thompsona u Hrvatskoj traje društvena rasprava o temama koje svoje izvorište imaju u Drugom svjetskom ratu. Koren je poručio da se ne žele miješati u unutarnju hrvatsku politiku.
"Ljevica, desnica, centar – svašta se koristi u političkoj utakmici protiv političkih protivnika. To se nas ne tiče. Ako stotine tisuća ljudi vole glazbu tog pjevača, što se tu može. Ali mi, naravno, ne možemo zaboraviti tragičnu povijest, ne samo za nas, ne samo za Židove.
Savršeno dobro znamo tko su bili počinitelji, tko su bili junaci, tko su bili spasitelji. Ali, reći da je to u ovom trenutku naš glavni prioritet, definitivno nije. Svaka država se mora sama baviti svojim, da tako kažem, tamnim stranama povijesti", rekao je za Novi list.
Dodao je da imaju povjerenje u pristup hrvatske Vlade tom pitanju. "Stvari se, naravno, mogu poboljšati. Isto se može reći i za druge europske države. Gotovo da i nema države u Europi u kojoj nije postojala suradnja s nacistima. S druge strane, obični ljudi su zaokupljeni svakodnevnim životom.
Zahvalni smo Hrvatskoj i na jako dobrom predsjedanju IHRA-om, kao i na trudu na pripremanju učitelja i profesora kako da obrazuju učenike o holokaustu. Ali opet moram naglasiti, naši prioriteti su sada vezani za egzistencijalnu prijetnju gdje druga strana, Iranci, planiraju još jedan holokaust. I Hamas, kao iranski proxy, je posvećen uništenju Države Izrael. Stoga očekujemo da će ljudi posvetiti puno više pažnje toj neposrednoj izraelskoj brizi", kazao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas