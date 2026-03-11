Gary Koren: Nisam prešao granicu. Hrvatska je, naravno, suverena zemlja

Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren za Mediaservis je komentirao svoj nedavni poziv Hrvatskoj da prekine diplomatske odnose s Teheranom i provede sigurnosnu provjeru osoblja iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde.
Upitan na čemu te sumnje temelji i postoje li za to dokazi, odgovorio je: "Čak i da imam dokaze, ovo nije mjesto za otkrivanje. Radimo to gotovo u svakoj europskoj prijestolnici. Nisam ovdje da bih naštetio odnosima Izraela i Hrvatske. Ovdje sam da ih podržim".
Za Mediaservis je rekao da ne misli da je to izjavom prešao granicu. "Hrvatska je naravno suverena zemlja i vrlo prijateljska zemlja. Vaše vodstvo će odlučivati, ali moja je uloga ponekad objasniti običnim ljudima što znači prekidanje odnosa, a to znači zatvaranje veleposlanstva".
Zbog te izjave bio je pozvan na razgovor u Ured predsjednika Milanovića gdje ga je njegov savjetnik za vanjsku i europsku politiku Pelicarić upozorio da je ta izjava neprihvatljiva i štetne za bilateralne odnose, da je neutemeljena, nepotrebno uznemirava hrvatske građane i nanose političku i reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj. Više detalja o sastanku Koren nije htio iznijeti, a nada se da će Hrvatska ipak odlučiti prekinuti diplomatske odnose s Iranom.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, pak, danas mu je oštro odgvorio, poručivši: "Ovo je braco Zagreb, nije Tel Aviv"
"Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske. Neka se gospoda s time u skladu izvole ponašati, ako neće, to znači da ih Vlada tolerira. Taj činovnik iz Tel Aviva ili odakle već je, je rekao da je to teroristička jazbina usred Zagreba u iranskoj ambasadi, hajde da ih mi rastjeramo, ne treba nam izraelski ambasador za to, cionist, to mi ne treba. Ako je to tako? Je li tako? Nemamo baš neke posebne odnose.
To je članica UN-a koja je napadnuta bez mandata UN-a. Te vrste uznemiravanja javnosti - tu su vam neki iranski teroristi, svoje gadarije i prljavštine neka ostave tamo gdje su došli s njima. Iran je zaista, kada je u pitanju Bliski istok, kao i Izrael, sklon određenim terorističkim metodama. Što je ubijanje u Gazi nego terorizam i što je iživljavanje izraelskih vojnika krav magaša nego terorizam? Međutim, kad je u pitanju Europa, Iran u Europi teroristički ne djeluje", rekao je Milanović novinarima na otvorenju konferencije Money Motion 2026.
